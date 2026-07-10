Colombia habilita a Starlink para llevar internet a Venezuela tras los terremotos

Ilustración fotográfica con la silueta de Elon Musk y el logotipo de Starlink. 11 junio 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Colombia autorizó de manera provisional a Starlink para modificar los parámetros de operación de sus estaciones terrestres en el país y extender su señal hacia las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. La medida busca restablecer las comunicaciones de los equipos de rescate que trabajan en medio de la emergencia.

Los movimientos sísmicos han dejado, hasta el momento, 3.811 personas fallecidas y miles de damnificados. Además de los daños humanos y materiales, buena parte de la infraestructura de telecomunicaciones venezolana quedó fuera de servicio, especialmente en el estado de La Guaira.

Aunque la red satelital de Starlink tiene cobertura sobre Venezuela, la empresa no dispone de estaciones terrestres en ese país para dirigir el tráfico de datos. Esta limitación impedía aprovechar plenamente los satélites que pasan sobre las zonas afectadas y dificultaba llevar conectividad a quienes participan en las labores de búsqueda, atención y rescate.

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La compañía solicitó entonces al Gobierno colombiano autorización para reconfigurar temporalmente sus estaciones en Colombia. El ajuste permite que esas instalaciones capten los satélites ubicados sobre territorio venezolano y ayuden a conducir la señal hacia los puntos donde las redes convencionales dejaron de funcionar.

Colombia aprobó la solicitud en un día

La solicitud de Starlink fue presentada el 28 de junio y recibió una aprobación provisional al día siguiente. La rapidez de la decisión respondió a la necesidad de facilitar las comunicaciones durante una emergencia en la que cada minuto puede resultar determinante para coordinar recursos, ubicar personas y movilizar ayuda.

“Se procedió de manera rápida para que los grupos de rescate tuvieran comunicación. Se trata de priorizar la protección a la vida humana”, explicó a Blu Radio Sergio Sotomayor, presidente de la Agencia Nacional del Espectro.

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La autorización no corresponde todavía a un permiso definitivo. Por ahora, la empresa puede operar bajo condiciones provisionales mientras las autoridades colombianas realizan los análisis técnicos necesarios para determinar si la modificación puede mantenerse sin afectar otras redes o servicios.

Uno de los puntos que deberá revisar la Agencia Nacional del Espectro es la posibilidad de que el cambio en los parámetros genere interferencias. Hasta el momento, según la información entregada, no se han registrado afectaciones sobre otros sistemas de telecomunicaciones, lo que mejora las perspectivas para una aprobación permanente.

Un rescatista mexicano es rociado con desinfectante tras participar en la recuperación del cadáver de una víctima. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La prioridad es conectar a los rescatistas

La medida tiene como objetivo principal apoyar a los grupos que trabajan en las zonas de desastre. Contar con internet permite coordinar equipos, transmitir información sobre personas desaparecidas o heridas, compartir ubicaciones y mantener comunicación entre autoridades, organismos de socorro y centros de atención.

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La caída de la infraestructura tradicional dejó a varias áreas con serias dificultades para comunicarse. En ese escenario, el sistema satelital representa una alternativa porque no depende por completo de cables, antenas locales o redes terrestres que pudieron quedar destruidas o fuera de servicio tras los terremotos.

El permiso colombiano muestra que las estaciones ubicadas en un país pueden ser ajustadas para respaldar operaciones de conectividad en un territorio vecino cuando existe cobertura satelital, pero no infraestructura suficiente en tierra. En este caso, Starlink necesitaba utilizar sus instalaciones en Colombia para dirigir el tráfico hacia Venezuela.

El permiso definitivo seguirá bajo evaluación y dependerá del resultado de los estudios técnicos. Las autoridades deberán comprobar que la operación cumple las condiciones requeridas y que no ocasiona interferencias perjudiciales.

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Mientras se completa ese proceso, la autorización provisional permitirá mantener la señal destinada a las labores de emergencia. La decisión busca que los equipos de rescate cuenten con una herramienta adicional para responder a una tragedia que dejó miles de víctimas y afectó gravemente los servicios de comunicación en Venezuela.