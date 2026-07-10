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Resultado Sinuano Noche hoy 9 de julio

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

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Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este jueves 9 de julio de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: jueves 9 de julio de 2026.

Número ganador: 9911.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo jugar Sinuano

El Sinuano Noche, un popular juego de lotería en Colombia, ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa. Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y festivos se adelanta a las 20:30 horas.

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Los jugadores que logran acertar los cuatro números ganadores pueden recibir hasta 4,500 veces el valor de su apuesta. Aquellos que acierten tres números obtendrán 400 veces lo apostado. Si el acierto es en dos números, la ganancia será 50 veces la apuesta inicial. Incluso con un solo número acertado, los participantes pueden quintuplicar su inversión.

El atractivo de El Sinuano Noche radica en las altas recompensas que ofrece, lo que lo convierte en una opción popular entre los aficionados a las loterías en el país. Este juego se ha consolidado como una tradición nocturna para muchos, quienes esperan con ansias los resultados cada noche.

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La estructura de premios de este sorteo permite a los jugadores experimentar diferentes niveles de emoción y expectativa, dependiendo de cuántos números logren acertar. Esta dinámica ha contribuido a mantener el interés y la participación en el juego a lo largo del tiempo.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

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