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Alerta en Valle del Cauca por calor de 36,4 grados: aumenta riesgo de incendios forestales

La sensación térmica superó los 40 grados. Las autoridades pidieron evitar quemas, protegerse del sol y extremar cuidados durante la temporada seca

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Incendio en Pradera, Valle del Cauca, deja más de 60 hectáreas afectadas-Colombia
IMAGEN DE REFERENCIA: Incendio en Pradera, Valle del Cauca - crédito Bomberos de Pradera

El Valle del Cauca registró la temperatura más alta del año el pasado 7 de julio, cuando los termómetros alcanzaron los 36,4 grados centígrados. La cifra encendió las alertas de las autoridades ambientales y de gestión del riesgo por el aumento de las condiciones favorables para la propagación de incendios forestales en el departamento.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el intenso calor estuvo acompañado por una humedad relativa del 60 %. Esa combinación hizo que la sensación térmica percibida por la población superara los 40 grados centígrados durante la jornada.

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Saúl Ramírez, técnico en Meteorología de la CVC, explicó que el registro estuvo relacionado con la alta radiación presentada durante los últimos días. “Se registró una temperatura de 36,4 grados centígrados, la más alta de este año”, indicó el funcionario.

Bomberos de Yumbo (Valle del Cauca) reportaron un incendio en los cerros del municipio. Foto: Bomberos Voluntarios de Yumbo
IMAGEN DE REFERENCIA: Bomberos de Yumbo (Valle del Cauca) . Foto: Bomberos Voluntarios de Yumbo

Según añadió, la humedad registrada ese mismo día elevó todavía más la percepción del calor. Aunque la temperatura medida fue inferior, las personas sintieron condiciones superiores a los 40 grados, una situación que también aumenta los riesgos para la salud si hay exposición prolongada al sol.

Vegetación seca aumenta el riesgo de emergencias

La CVC advirtió que las altas temperaturas, la radiación intensa y la reducción de la humedad en la cobertura vegetal están creando un escenario propicio para que cualquier chispa o quema se convierta en un incendio forestal.

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La preocupación aumenta a medida que avanza la segunda temporada seca de 2026. Durante este periodo, los suelos y la vegetación pierden humedad, lo que facilita que el fuego se extienda con rapidez y dificulta su control por parte de los organismos de emergencia.

Estas temperaturas altas y la alta radiación afectan mucho la cobertura vegetal, por lo que vamos a tener problemas de incendios forestales a medida que avance la segunda temporada seca de 2026”, advirtió Ramírez, según informó Blu Radio.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar cualquier tipo de quema en zonas rurales, lotes, cultivos o áreas cercanas a bosques. También pidieron no arrojar colillas de cigarrillo, debido a que pueden conservar calor suficiente para iniciar un fuego sobre material vegetal seco.

Otra de las recomendaciones es no abandonar botellas de vidrio en espacios naturales. Estos objetos pueden concentrar la radiación solar sobre la vegetación y convertirse en un factor de riesgo durante los días con temperaturas elevadas.

Las autoridades insistieron en abstenerse de realizar actividades que puedan generar llamas o chispas en zonas con vegetación. Una emergencia provocada por descuido puede afectar ecosistemas, viviendas, cultivos y comunidades cercanas, especialmente cuando existen condiciones de viento y baja humedad.

Recomendaciones para proteger la salud

El llamado también está dirigido a prevenir afectaciones por el calor. Las autoridades recomendaron evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, cuando la radiación puede ser más intensa.

La precaución debe ser mayor en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, grupos que pueden ser más vulnerables frente a las altas temperaturas. Permanecer durante largos periodos bajo el sol puede aumentar el riesgo de deshidratación y otras complicaciones asociadas al calor.

Un termómetro blanco muestra una temperatura alta, con el mercurio rojo marcando casi 40°C y más de 100°F, frente a un paisaje árido borroso.
Un termómetro marca altas temperaturas en grados Celsius y Fahrenheit, con un paisaje seco y brumoso al fondo, evidenciando la ola de calor en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una hidratación adecuada es otra de las medidas principales. La recomendación es consumir líquidos con frecuencia y no esperar a sentir sed para hacerlo, especialmente durante actividades al aire libre o jornadas laborales expuestas a la radiación.

También se aconseja atender las instrucciones de los organismos de emergencia y reportar de inmediato cualquier columna de humo, quema fuera de control o señal de incendio en zonas boscosas. La respuesta temprana puede evitar que una conflagración se extienda y cause daños mayores.

El registro de 36,4 grados y la sensación térmica superior a 40 grados muestran que el Valle del Cauca atraviesa días de calor intenso. Mientras continúe la segunda temporada seca, la prevención ciudadana será determinante para reducir tanto los riesgos para la salud como la posibilidad de incendios forestales.

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