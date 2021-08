James Rodríguez deja entrever que no se ve en el Everton: “Los próximos días sortearé una camisa del club en el que esté”

James Rodríguez está a la espera de definir su futuro en Everton - Foto: Twitter @EvertonESP

James Rodríguez dejó entrever este 16 de agosto, que su futuro está lejos del Everton que debutó en la Premier League 2021/2022 ganándole 3-1 al Southampton. En ese partido, el pasado sábado, el volante creativo no tuvo minutos de juego.

En una transmisión en la plataforma Twitch, el talentoso zurdo contó que entregará unos guayos profesionales a sus suscriptores los próximos días, además de una casaca, si bien no necesariamente será la de los toffees. Las palabras que llamaron la atención fueron:

“En los próximos días estaré sorteando una camisa del club en el que esté, que todavía no sé”.

La declaración del cafetero de 30 años ratifica que, como ha señalado la prensa inglesa desde que Rafa Benítez pasó a ser el DT del Everton, su objetivo es dar un paso al costado en el club, más allá de que tenga contrato hasta mediados de 2022.

Sobre su tiempo libre en Twitch, James Rodríguez explicó que lo hace fuera del horario laboral. Lo hizo debido a que algunos de sus seguidores le preguntaron si continuaba entrenando con Everton.

“Chévere que más jugadores estén jugando en Twitch y mostrando lo que hacen en su tiempo libre. Hay uno que pregunta que por qué no entreno. Hay tiempo para todo, yo también trabajo. ¿Este muchacho qué hace en su tiempo libre? ¿Nada? Yo quiero estar cerca de ustedes. También estudio”, afirmó James.

“Si uno quiere, puede. Yo quiero compartir el tiempo libre con ustedes y eso no quiere decir que no esté concentrado en mi trabajo. Cuando tengo que trabajar estoy serio. Somos personas y hay tiempo para todo. Yo no le presto atención a esto, pero es bueno que lo tengan claro”, explicó el colombiano sobre el porqué se conecta con frecuencia en la plataforma de live streaming.

Ya había hablado sobre su realidad en el Everton

Acerca de su realidad deportiva, en Twitch James Rodríguez afirmó el pasado 9 de agosto que es bueno. Según él, se siente en su mejor condición física para competir y demostrar que, a sus 30 años de edad, está más que vigente en el mundo del fútbol

“Me estoy sintiendo muy bien. Me siento en condiciones para poder competir ya, sea acá o en otro lugar, aún no sabemos. Estoy enfocado en estar cada día mejor”.

Al ser preguntado por su continuidad en Everton, Rodríguez Rubio dijo que aún hay “que esperar a ver qué pasa”. Hasta donde la prensa europea había dado a conocer, la posibilidad de militar en el AC Milan, al que lo ofreció su representante, Jorge Mendes, está casi que descartada por la dirigencia de ese club, debido a que tiene dudas de la condición física del mediocampista. En la temporada pasada con los blues hubo 45 días seguidos en los que no jugó, producto de la lesión en una de sus pantorrillas.

James Rodríguez también se refirió a su valor en el mercado, en comparación con el valor videojuego Fifa 21.”Yo valgo mucho más, pero ahora estoy muy barato (risas) pero hay calidad, todavía hay mucha calidad”, comentó el talentoso zurdo los internautas, a quienes le expresó la falta que le hace Carlo Ancelotti en los toffees: “Me has dejado sólo. No puede ser”.

