Se invertirán más de 168 mil millones de pesos para salud en Arauca: estos son los proyectos que buscan cambiar la atención médica

La terminación de la Torre del Hospital San Vicente de Arauca y la construcción del área de consulta externa forman parte de las obras financiadas con una inversión de 46.112 millones de pesos.

El departamento de Arauca ha destinado más de 168.700 millones de pesos para fortalecer su sistema de salud pública, una iniciativa que abarca infraestructura hospitalaria, modernización tecnológica, ampliación de cobertura y mejora del transporte asistencial, según información oficial proporcionada por la administración departamental. El plan, impulsado por el gobernador Renson Martínez Prada, forma parte de las seis prioridades estratégicas del actual gobierno, junto con educación superior, vías y transporte, productividad agrícola y pecuaria, energía y seguridad.

La estrategia de salud está liderada por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UAESA), responsable de coordinar y vigilar la ejecución de los proyectos en articulación con las Empresas Sociales del Estado (ESE) y entidades del Gobierno nacional. El respaldo financiero y técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido reconocido por la administración departamental como un factor determinante para la materialización de las obras y dotaciones.

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La inversión más representativa, 76.073 millones de pesos, está destinada a fortalecer los equipos básicos de salud en la ESE Moreno y Clavijo, el Hospital del Sarare y la ESE Jaime Alvarado y Castilla. Esta asignación permitirá ampliar la cobertura de atención primaria en salud y reforzar las acciones de prevención de enfermedades, en especial en comunidades con dificultades históricas de acceso. El gobierno local ha señalado que la ampliación de la atención primaria y la prevención directa en territorio forman parte esencial de la reestructuración de la red pública.

iez nuevas ambulancias fueron incorporadas al sistema de salud departamental, tras una inversión de 3.315 millones de pesos para mejorar la respuesta ante emergencias en Arauca.

En materia de infraestructura, la administración departamental ha gestionado 46.112 millones de pesos para la terminación de la Torre del Hospital San Vicente de Arauca, el fortalecimiento del Hospital San Francisco de Fortul, el cerramiento del Hospital del Sarare y la construcción de un área de consulta externa. Estas obras incrementarán la capacidad instalada y la disponibilidad de servicios en los siete municipios del departamento.

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El proceso de modernización tecnológica avanza con una inversión de 33.439 millones de pesos destinada a la dotación de equipos biomédicos, sistemas de radiología y tecnología especializada para las unidades de cuidados intensivos. La administración departamental ha destacado que estos recursos permitirán mejorar la capacidad diagnóstica y la calidad de la atención, además de reducir los tiempos de espera en la red hospitalaria.

Las acciones también incluyen mejoras en la infraestructura de primer nivel. Se han invertido 9.834 millones de pesos en la adecuación de 23 puestos de salud pertenecientes a la ESE Moreno y Clavijo, el Hospital del Sarare y la ESE Jaime Alvarado y Castilla. Estas adecuaciones buscan garantizar espacios seguros, funcionales y dignos para la prestación de servicios médicos tanto en zonas urbanas como rurales.

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El componente de transporte asistencial ha recibido un impulso con la adquisición de 10 nuevas ambulancias, gracias a una inversión de 3.315 millones de pesos. El objetivo es optimizar la respuesta ante emergencias y facilitar el traslado oportuno de pacientes en todo el territorio departamental.

La Gobernación de Arauca destinó más de 76.000 millones de pesos al fortalecimiento de los equipos básicos de salud en la ESE Moreno y Clavijo, el Hospital del Sarare y la ESE Jaime Alvarado y Castilla.

Todas estas iniciativas forman parte de una política de articulación entre la Gobernación de Arauca y el Gobierno nacional, que ha permitido canalizar recursos y coordinar esfuerzos para fortalecer la red pública hospitalaria. Las autoridades departamentales han señalado que cada proyecto representa una oportunidad para mejorar la atención, facilitar el acceso y fortalecer la capacidad institucional del sistema de salud.

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El gobernador Renson Martínez Prada ha reiterado que el compromiso de su administración es consolidar un sistema sanitario moderno y eficiente. “Nuestro compromiso es seguir construyendo un sistema de salud más cercano y moderno. Cada recurso gestionado, cada obra y cada equipo que llega a nuestros hospitales y centros de salud representa una oportunidad para salvar vidas y brindar una atención digna a los araucanos”, manifestó el mandatario en una declaración oficial.

Las inversiones ejecutadas y en curso comprenden tanto la ampliación de instalaciones como la actualización de equipos médicos y la mejora de las condiciones de trabajo para el personal sanitario. El proceso ha contado con el liderazgo técnico de la UAESA, que coordina las acciones junto a las ESE y entidades nacionales. El respaldo del Ministerio de Salud y Protección Social ha sido fundamental para la financiación y ejecución de los proyectos, orientados a beneficiar a miles de familias de la región.

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La administración departamental mantiene su enfoque en la equidad, el acceso y la eficiencia en los servicios de salud, con el propósito de enfrentar los desafíos actuales y futuros del sector en Arauca. Las intervenciones anunciadas y en desarrollo configuran una transformación estructural de la red hospitalaria y de atención primaria, con impacto en comunidades urbanas y rurales del departamento.