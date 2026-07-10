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Mercado de pases del fútbol colombiano: llegaría un defensa para Santa Fe y un delantero al Independiente Medellín

El equipo bogotano contrataría a un defensor central que comenzó su carrera en el Deportivo Cali y pertenece a un club del fútbol mexicano; mientras que el medellinense se haría con un atacante del fútbol ecuatoriano

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Santa Fe no ha hecho oficial ningún cambio en su plantilla para el segundo semestre de 2026, mientras que Medellín comenzó desde su director técnico - crédito Dimayor
Santa Fe no ha hecho oficial ningún cambio en su plantilla para el segundo semestre de 2026, mientras que Medellín comenzó desde su director técnico - crédito Dimayor

Independiente Santa Fe tendría prácticamente asegurada la llegada del defensor Kevin Balanta, mientras que el Deportivo Independiente Medellín habría cerrado el fichaje del delantero Jeison Medina, uno de los atacantes colombianos con mejor presente en el fútbol ecuatoriano.

La noticia de Balanta al equipo bogotano fue revelada por el periodista Felipe Sierra, quien escribió en su cuenta de X: “Kevin Balanta está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de Santa Fe. El defensa colombiano llegará a préstamo con opción de compra desde Santos Laguna”.

Por su parte, la noticia de Jeison Medina al Deportivo Independiente Medellín fue revelada por el creador de contenido digital Incognito Rojo, quien afirmó: “Jeison Medina es el nuevo delantero del Deportivo Independiente Medellín, se los puedo confirmar con total certeza y seguridad”.

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Él es Kevin Balanta, el defensor central que estaría próximo a firmar con Independiente Santa Fe - crédito Eloisa Sanchez/Reuters
Él es Kevin Balanta, el defensor central que estaría próximo a firmar con Independiente Santa Fe - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

¿Quién es Kevin Balanta?

Balanta puede desempeñarse tanto como defensor central como mediocampista de primera línea, una versatilidad que le ha permitido consolidarse en varios equipos del fútbol colombiano, argentino y mexicano.

El zaguero nació en Santander de Quilichao el 28 de abril de 1997 y actualmente mantiene contrato con Santos Laguna hasta 2029. Su valor de mercado está estimado en 1,5 millones de euros.

Entre sus principales estadísticas aparecen:

  • Promedio de 90 minutos por partido.
  • Entre cinco y once despejes defensivos por encuentro.
  • Más del 85 % de precisión en pases.
  • Entre una y cuatro entradas exitosas por compromiso.
  • Participación constante como defensor central y volante de recuperación.

Su intensidad en la marca también se ha reflejado en varias tarjetas amarillas recibidas durante la temporada, producto de un estilo de juego físico y agresivo.

Kevin Balanta debutó profesionalmente con Deportivo Cali, institución con la que consiguió el título de la Liga colombiana en 2015.

Posteriormente inició su experiencia internacional con pasos por:

  • Deportivo Cali.
  • Xolos de Tijuana.
  • Querétaro.
  • Defensa y Justicia.
  • Santos Laguna.

Además, ha integrado las selecciones Colombia Sub-17, Sub-20 y Sub-23, aunque todavía mantiene el objetivo de consolidarse en la selección absoluta.

Él es Jeison Medina, el delantero que estaría próximo a llegar a Independiente Santa Fe - crédito Cristina Vega/Reuters
Él es Jeison Medina, el delantero que estaría próximo a llegar a Independiente Santa Fe - crédito Cristina Vega/Reuters

¿Quién es Jeison Medina?

Medina nació en Itagüí el 27 de febrero de 1995, mide 1,80 metros y se caracteriza por ser un delantero centro con buena capacidad física, potencia en el juego aéreo y un importante olfato goleador dentro del área.

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A lo largo de su carrera profesional, el delantero ha disputado 267 partidos oficiales.

Sus registros ofensivos reflejan una producción constante:

  • 267 partidos.
  • 74 goles.
  • 20 asistencias.

En los últimos años defendió los colores de Liga Deportiva Universitaria de Quito, club con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, participando con goles importantes durante el torneo continental.

Su rendimiento en Ecuador también le permitió ser reconocido en el 2024 entre los cinco mejores futbolistas del campeonato y hacer parte del once ideal de la liga ecuatoriana. Antes de su paso por LDU Quito, Medina construyó una carrera con experiencias tanto en Colombia como en el exterior.

Ha vestido las camisetas de:

  • Leones.
  • América de Cali.
  • Real Zaragoza de España.
  • Aucas.
  • Independiente del Valle.
  • LDU Quito.
El talentoso extremo ha sido una de las fichas claves tanto en su momento como para Jaime de La Pava como para Hernán Torres en la actualidad - crédito Colprensa (El País) / Jorge Orozco
Él es Juan José Córdoba, uno de los jugadores que ya oficializó el Deportivo Independiente Medellín como nueva incorporación - crédito Colprensa

Las novedades confirmadas de Independiente Medellín y Santa Fe

DIM:

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.

Santa Fe:

Oficialmente, Independiente Santa Fe no ha anunciado un movimiento en su plantilla. Sin embargo, Atlético Naconal confirmó este 9 de julio el regreso de Yeicar Perlaza a sus filas, tras la finalización del préstamo al equipo santafereño y la decisión de no adquirir sus derechos deportivos.

El mercado de pases del fútbol profesional colombiano sigue moviéndose y ahora más con la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

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