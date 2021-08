“Me parece importante la idea de Uribe de una amnistía general”: padre Francisco de Roux

Álvaro Uribe expondrá su verdad ante Francisco de Roux, y lo hará vía redes sociales

Luego de la tensa entrevista que sostuvieron el director de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cura se ganó varias críticas por, supuestamente, cuestionar al exmandatario.

Sin embargo, este martes 17 de agosto, en diálogo con Blu Radio, ante las declaraciones de Uribe Vélez sobre una amnistía general en el país en los próximos años, de Roux expresó su acuerdo con esta medida, que podría solucionar algunas de las diferencias con las condiciones que planteó el proceso de La Habana para los comparecientes.

“Me parece importante porque, visitando las cárceles y habiendo estado en la cárcel de Barrancabermeja durante 12 años, la magnitud de las oscuridades y de las personas que están en las cárceles es inmensa en Colombia. Ahí hay un mensaje muy importante para la paz y la serenidad de este país”, manifestó el padre De Roux.

Cabe recordar que, esto se dio luego de que el comisionado de la Comisión de la Verdad, Leyner Palacios, le preguntó al exmandatario cómo solucionar los problemas que han generado en el país los fenómenos de criminalidad que, según el exsenador, han creado desprecio por la ley y en consecuencia, por la vida

En ese sentido, el expresidente aseguró que las penas alternativas de las justicias transicionales han reñido con las de la justicia ordinaria, e hizo referencia la caso de ‘Epa Colombia’.

“Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía yo un programa con (...) Epa y volvían a compararla con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a un TransMilenio. Pero también decía y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. Es muy difícil explicarle a un muchacho que está condenado porque se robó una bicicleta que él esté en la cárcel”, señaló Uribe.

Durante la entrevista con Blu Radio en la mañana de este martes, el sacerdote reconoció que sabe los calificativos con los que se refieren a él “que soy guerrillero, que soy de las Farc, que soy del Eln, que soy ladrón de tierras” y, haciendo referencia a una de las groserías de mayor grueso calibre en Colombia, el sacerdote aseguró: “Yo sé lo que dicen de mí, y no me preocupa en absoluto. (...) De mi madre dicen lo que quieran. No me preocupa para nada”, expresó a la cadena radial.

En ese mismo aparte, De Roux lanzó varios cuestionamientos para quienes se esconden tras una pantalla para insultar a quienes no están de acuerdo y reconoció que constantemente se pregunta “¿qué dolor habrá en esas personas para plantearse así? ¿Cuál será el origen?” y terminó explicando las presuntas razones de esas conminaciones:

“Seguramente son víctimas o tienen víctimas en sus familias. Quisiera llegar a ellos y, si ellos quisieran hablar, iría inmediatamente a buscarlos”, agregó.

