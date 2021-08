Jamés Rodríguez contó en Twich que está estudiando un máster

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Everton v Sheffield United - Goodison Park, Liverpool, Britain - May 16, 2021 Everton's James Rodriguez reacts Pool via REUTERS/Peter Byrne EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details./File Photo

Jame Rodríguez está aislado luego de que se conociera que uno de los jugadores del Everton contrajo covid-19, por lo que han tenido que permanecer alejados de los entrenamientos y otros miembros del cuerpo técnico. En este tiempo, el colombiano aprovechópara dedicarse a subir contenido a su canal de Twicht, donde tiene más de 200 mil seguidores y se dedica a jugar y responder preguntas de quienes lo ven jugar.

Este puente de agosto, el cucuteño dijo que a pesar de no poder estar con sus compañeros de juego y cuerpo técnico se encuentra “entrenando en casa” para no bajar el ritmo y ser pieza fundamental de los ‘toffes’, equipo que es dirigido por Rafa Benítez con quien no tiene buena relación.

Durante una de sus transmisiones, el volante de la Selección Colombia dijo que el estar siempre conectado a su plataforma digital no significa que no este “concentrado” para recuperar nivel futbolístico.

Yo quiero compartir el tiempo libre con ustedes y eso no quiere decir que no esté concentrado en mi trabajo. Cuando tengo que trabajar estoy serio. Somos personas y hay tiempo para todo.

Rodríguez agregó: “chévere que más jugadores estén jugando en Twitch y mostrando lo que hacen en su tiempo libre. Hay uno que pregunta que por qué no entreno. Hay tiempo para todo, yo también trabajo y estudio”.

Por último, contó que se encuentra realizando un máster en gestión deportiva. Explicó que esto es “para ser gerente o presidente, gestionar algún equipo más adelante”.

“Es interesante y siempre hay tiempo para todo. Estudiar es importante y hacerlo en lo que a uno le gusta. Yo me veo siendo el presidente de un equipo”, contó el jugador a sus fans en la transmisión en vivo.

<b>Rodríguez bromea con su precio de fichaje: “Estoy barato, aprovechen”</b>

En una transmisión en Twitch James se refirió a su valor en el mercado, en comparación con el valor videojuego Fifa 21.”Yo valgo mucho más, pero ahora estoy muy barato (risas) pero hay calidad, todavía hay mucha calidad”, comentó el talentoso zurdo los internautas, a quienes le expresó la falta que le hace Carlo Ancelotti en los toffees: “Me has dejado sólo. No puede ser”.

Sobre su presente futbolístico en los blues, que al parecer no es el mejor. En la plataforma de live streaming comentó: “Hay partido el sábado, pero no creo que juegue. De aquí a fin de mes puede pasar cualquier cosa, todavía no sé si juegue”. Su comentario hace suponer que estaría buscando nuevos horizontes, tarea en la que lo ha estado apoyando su representante Jorge Mendes, quien lo ofreció al AC Milan.

El último partido oficial de James Rodríguez en el Everton FC fue el 16 de mayo del 2021 en la derrota ante el Sheffield United 1-0. Sin embargo, el colombiano estuvo disponible y sumó minutos en todos los partidos de la pretemporada.

SEGUIR LEYENDO