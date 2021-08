Alfredo Arias asegura que en Deportivo Cali no lo quieren, pero los futbolistas respaldaron su continuidad

En la imagen, el entrenador de Deportivo Cali, Alfredo Carlos Arias. EFE/Luis Robayo/Pool/Archivo

La noche del 14 de agosto, por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2021 II, Deportivo Cali empató 2-2 en su estado con Millonarios, resultado que dejó en entredicho la continuidad de Alfredo Arias como director técnico del equipo azucarero. Al parecer, la dirigencia del conjunto verdiblanco no está satisfecha con los últimos resultados del equipo, aún más teniendo delanteros de buen trasegar como Hárold Preciado, Ángelo Rodríguez y, recientemente incorporado, Teófilo Gutiérrez.

Fue el propio Arias quien, en rueda de prensa después del compromiso con el equipo embajador, dejó entrever que en el equipo que dirige desde comienzo del 2020 no están del todo satisfechos con su desempeño. La periodista Estefanía Gómez, de Win Sports, la única que estuvo presencialmente junto al timonel uruguayo para escuchar sus declaraciones, dio a conocer cómo el entrenador se despidió: “Un gusto haberlos conocido, no me quedo donde no me quieren”.

Conforme con la comunicadora, la despedida de Arias no fue en vivo, sino luego de referirse al empate con Millonarios.

“Las palabras de Alfredo Arias no fueron en cámara, me las dijo al retirarse de la sala de prensa y se despidió de camarógrafos y asistente de sonido uno a uno diciendo que fue un gusto haberlos conocido”, explicó Gómez.

La periodista también explicó que una vez finalizado en el partido en el estadio Palmaseca, el profe Arias tuvo un encuentro con algunos miembros de la directiva y, manifestándole su apoyo, los futbolistas que dirige apoyaron su continuidad. “La reunión se dio ayer en el camerino y los jugadores respaldaron al DT, no quisieron que renunciara y ese respaldo se espera en cancha. El próximo juego ante Alianza Petrolera es determinante”, agregó.

La última vez que Cali enfrentó a Millonarios cayó 1-3, el encuentro se disputó en El Campín. Foto: Deportivo Cali

El partido con Alianza Petrolera se desarrollará el domingo 22 de agosto y de él no solo depende la continuidad de Arias, sino el rumbo que tome el Deportivo Cali este semestre. De 15 putos posibles, el cuadro verdiblanco solo ha sumado cinco: le ganó a Independiente Santa Fe, empató con Millonarios e Medellín y perdió ante Bucaramanga y Atlético Nacional. Así, pues, se ubica undécimo en la liga.

Más allá de las derrotas, lo que inquieta a parte de la hincha del club caleño es que, a su juicio, no tiene todavía un estilo de juego claro. Lo que temen algunos es que futbolistas como Preciado y Teo no puedan explotar sus habilidades, consecuencia de la poca generación de juego.

¿VUELVE LUCAS PUSINERI?

Por el momento Arias continuará en el Deportivo Cali, pero, en caso de que más adelante se dé su salida, algunos hinchas han dado a conocer en redes sociales quién les gustaría que dirigiera el club y uno de los nombres que más ha sonado es el de Lucas Pusineri.

El estratega argentino, que hasta el pasado enero dirigió a Independiente de Avellaneda, tuvo la oportunidad de dirigir al equipo de la capital del Valle del Cauca en la temporada 2019, en la que si bien no obtuvo algún título, el proceso y el fútbol que mostró el Cali gustó en la fanaticada.

Si Pusineri salió en ese entonces no fue por sus resultados, sino por su poca intervención en los fichajes del club, según declaró: “Últimamente yo no podía tener injerencia en la salida y en las contrataciones que llegarían al club. Teníamos miradas distintas. Me voy con mucha fuerza para poder volver. Siento que me voy por la puerta grande, con la aceptación de la gente”.

SEGUIR LEYENDO: