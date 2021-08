Con apagón incluido, Deportivo Cali y Millonarios dividieron puntos en Palmaseca

Apagón en el partido Deportivo Cali vs. Millonarios FC / (Cortesía: Win Sports +)

40 segundos transcurrieron entre la anotación del empate 2-2 de Hárold Preciado y el corte de la energía eléctrica del estadio Monumental de Palmaseca, en la noche de este sábado 14 de agosto, durante el partido entre Deportivo Cali y Millonarios FC por la fecha 5 de la Liga BetPlay II 2021.

Llama la atención que no es la primera vez que suceden este tipo de inconvenientes en el escenario deportivo ubicado en Palmira, Valle del Cauca, pues el 28 de noviembre de 2020 le sucedió al Cali contra Equidad por los cuartos de final del campeonato del año pasado.

Pues bien, tal como sucedió la vez anterior, ahora el partido tuvo que ser detenido por más de 15 minutos mientras las luminarias del recinto deportivo se encendían y todo volvía a la normalidad en el municipio palmirano, pues los encargados no tenían planta eléctrica a gasolina para prever este tipo de cortes.

Con los teléfonos móviles encendidos, la imagen que quedó fue un punto rescatado tras la intervención y debut de Teófilo Gutiérrez, quien logró pivotear dentro del área para meter al verde del Valle en el partido y evitar una tercera caída consecutiva del equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, en riesgo de salir del club por cuenta de una seguidilla de malos resultados.

Pasó de todo en el compromiso entre azucareros y embajadores. Primero comenzó ganando el equipo bogotano dirigido por Alberto Gamero con un autogol de Jhojan Valencia al minuto 8 de compromiso; fue el sanandresano Ángelo Rodríguez el encargado de igualar el marcador antes del entretiempo, exactamente al minuto 44.

Para el tiempo de adición el defensor de Millonarios, Elvis Perlaza, fue apercibido con tarjeta amarilla por el juez central Bismark Santiago tras una falta. Ya en el complemento, el conjunto albiazul perdió a su lateral izquierdo porque doble tarjeta amarilla. Perlaza abandonó el terreno de juego expulsado al minuto 48.

En vista de que los resultados no se le daban al estratega uruguayo y el marcador continuaba igualado, decidió sacar a Michael Ortega y darle minutos a Teófilo Gutiérrez en su debut con el Cali sobre el minuto 56.

Sin embargo, este cambio no resultó efectivo de inmediato y el Cali vio caer su arco al minuto 67 tras la anotación de Omar Bertel para Millonarios, quien fue asistido por Juan Pablo Vargas y puso las acciones 1-2 a favor para la visita.

Ya en el minuto 82 sucedió el mencionado corte de luz por un bajonazo eléctrico en Palmaseca y que provocó el encendido de la planta eléctrica. Antes del apagón, sin embargo, Cali logró empatar por intermedio de Gutiérrez y Hárold Preciado, dejando las acciones 2-2. Cabe recordar que el gol de Preciado fue revisado por la videoasistencia arbitral (VAR) ante la posibilidad de un remoto fuera de lugar en el área chica de Millonarios.

El juego se reanudó 20 minutos después del fallo energético y con la continuidad otorgada por el central del partido, verdes y azules no se sacaron diferencias, más allá de la amonestación de Jhojan Valencia para el Cali en tiempo de adición.

Así las cosas, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2021 dejó a Millonarios como líder en conjunto con Alianza Petrolera, Atlético Nacional y Envigado FC, todos con 10 unidades acumuladas:

Tabla de posiciones - Liga BetPlay II 2021, sábado 14 de agosto

En cualquier caso, el debate sobre la continuidad de Arias en Cali sigue latente, pues los resultados alcanzados en cinco juegos no se corresponden a los esperados para las contrataciones hechas y esto enciende las alarmas en la hinchada y directiva valluna. No obstante, hasta ahora debutó Teófilo Gutiérrez y hay expectativa de lo que pueda hacer siendo titular y haciendo dupla ofensiva con Hárold Preciado, lo que deja abierta la posibilidad de que el uruguayo no se marche aún.

