“Cepeda es el senador de Farc”, Tomás y Jerónimo Uribe explican lo que sucede entre su padre y Cepeda

Senador Iván Cepeda - Jerónimo y Tomás Uribe.

La versión de una pelea en un ascensor en los Estados Unidos, entre los senadores Iván Cepeda y Rodigo Lara, por la supuesta negativa de Lara a firmar el documento final sobre las visitas que hizo a exparamilitares presos en dicho país, donde se involucraba a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, provocó que los mismos Tomás y Jerónimo Uribe se dieran la oportunidad de dialogar con la revista Semana y entregaran su opinión frente al supuesto actuar de Cepeda.

La historia de dicha pelea la contó el senador Álvaro Prada, quien escuchó de boca del propio Lara cómo habría sido la discusión con Cepeda. Según el congresista, el choque fue tan fuerte que casi se van a los puños, pues Lara se rehusó a firmar al encontrar que en dicho documento los hijos de Uribe aparecían mencionados como si los hubieran salpicado, por lo que Lara reclamó y advirtió que eso no era cierto y que los exparamilitares jamás se habían referido en sus relatos a Jerónimo y Tomás Uribe.

El par de hermanos sostuvieron, en entrevista con Semana, que ellos sí han escuchado dicha historia, pero que nunca han hablado del episodio con Rodrigo Lara y que no les asombra el actuar del senadora Cepeda.

“Algo habíamos escuchado, sin mucho detalle, pero, cuando tuvimos conocimiento del intento del señor Cepeda, senador de Farc, de firmar esa acta, sí nos contaron que había tratado de inmiscuirnos a nosotros”, aseguró Tomás.

Por su parte, Jerónimo indicó que esa es la lógica bajo la cual siempre ha procedido Iván Cepeda, “la lógica estalinista de aniquilar moralmente a quienes consideran sus enemigos. Es aterrador, pero no sorpresivo” indicó el hijo del expresidente.

Ante la pregunta sobre qué sería lo que busca Cepeda, los hermanos Uribe Moreno señalaron que existe una historia premeditada por él, a la cual le busca tener como sea construir evidencia. “Ellos tienen clara la historia que quieren tejer y deliberadamente buscan construir la evidencia que soporte esa historia’', destacó Jerónimo.

“El senador Cepeda lo que lleva buscando hace años es cómo trae a Colombia el modelo socialista de la mano de su organización política Farc, y para eso no ha tenido recato en tratar de hacer daño y acabar con nuestro padre y nuestra familia, pasando por encima de la ley colombiana y de la ley norteamericana”, afirmó Tomás.

Senador, Rodrigo Lara (Colprensa - Prensa Rodrigo Lara)

Por su parte, el senador Iván Cepeda, en septiembre del 2020, luego de la polémica generada por la solicitud del congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart para que se lo investigue por sus visitas a exparamilitares en Estados Unidos, aclaró mediante un comunicado que sus visitas fueron dedicadas a los exjefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, Juan Carlos Sierra y Salvatore Mancuso, y que fueron solicitadas por ellos mismos.

Asimismo, aseguró que fueron autorizadas previamente por el Gobierno de Colombia y el Congreso, y consentidas por el Departamento de Justicia, las autoridades de prisiones de los Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, reveló que era víctima de constantes amenazas contra su vida por medio de mensajes en redes sociales y por correos electrónicos.

“He sido víctima en este último mes de un alud de amenazas, seguimientos y hostigamientos, en el pasado mes denuncié estas circunstancias. Algunas de mis páginas, en internet, han sido hackeadas y cómo ustedes saben denuncie penalmente al hijo del exsenador Uribe, el señor Tomás Uribe, solicité que en una denuncia, que se había formulado desde octubre de 2019, que se produzca ya una diligencia de imputación de cargos en su contra. Debo hacer el llamado que ya se va a cumplir un año de esta denuncia ante la fiscalía sin que se haya movido absolutamente nada y que no se haya producido hasta el momento ningún resultado”, manifestó en su momento el senador.

Regresando a la disputa entre los senadores Cepeda y Lara, los hermanos indicaron a Semana que según lo que han podido saber, Iván Cepeda se consiguió el testimonio de un hombre preso en EE.UU para que saliera a decir que tenían tratos con los paramilitares de Santa Marta y que hacían fiestas con ellos.

“En la vida habremos ido una vez a esa ciudad. A Jerónimo le tocó salir a explicar eso, y es la forma de operar de Iván Cepeda para llevar a cabo la defensa de Farc. Cepeda, al ir a estas cárceles norteamericanas a buscar que los testigos acomoden su testimonio ofreciendo dádivas, está pisoteando el ordenamiento jurídico norteamericano”, expresaron los hermanos Uribe.

Además, agregaron que Cepeda también ayudó a Jesús Santrich a evadir la justicia de Estados Unidos. “Recuerden la famosa imagen en la que Cepeda saca a Santrich de la cárcel, y días después Santrich se vuela, evadiendo la extradición”, recordaron Tomás y Jerónimo al medio bogotano.

“Los hechos son tozudos. Sus apariciones reiteradas en los computadores de Raúl Reyes; sus tratos directos con los miembros de las Farc; su facilitación para la fuga de Jesús Santrich… Es que, como lo dice Tomás, está la foto de Cepeda mirándolo con ternura cuando Santrich sale de la cárcel y se desplaza en la camioneta del propio Santrich. Está probado que Cepeda ayudó a salir del país a líderes exguerrilleros cuando no tenía autorización para ello”, señaló Jerónimo durante la entrevista, agregando que no es necesario que Cepeda este adscrito o carnetizado para que sea un hecho evidente ante la opinión pública.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe Foto: Colprensa.

Al referirse a lo que sucede entre su padre y el senador Cepeda, los hermanos destacaron que no no creen que sea odio y hasta no tiene nada que ver con una retaliación personal, sino que sencillamente Cepeda ha sido cultivado y criado desde la idea del estalinismo, la cual es llegar al poder bajo la lógica de la destrucción del enemigo.

“Es una lógica que está en su ser gracias a su crianza comunista, en la República Checa comunista, en la Hungría comunista, en la Cuba comunista, y eso está inoculado en su ser. Esa lógica estalinista de que para llegar al poder e imponer el modelo socialista hay que destruir al enemigo. Yo, inclusive, no creo que se trate de algo personal contra Álvaro Uribe, simplemente, Uribe encarna el proyecto político, la visión democrática y política que es antagónica al proyecto socialista que él quiere imponer, y es la lógica estalinista bajo la cual él opera”, explicó Jerónimo en la revista bogotana.

Por su parte, Tomás manifestó que la ideología de Cepeda “es estalinista y con un tinte criminal también. No digo que él sea criminal, pero es que en esa lógica se vale combinar todas las formas de lucha y es lo que han hecho las Farc toda la vida: combinar todas las formas de lucha; mientras unos están en el monte disparando y sembrando narcóticos, otros están en el Congreso”.

Al finalizar la entrevista, los hijos del expresidente no quisieron enviarle ningún mensaje a Cepeda, pues resaltaron estar en otros tema y menos en política, pues revelaron tener un trabajo especial con Jeff Bezos, el magnate estadounidense.

“Nosotros estamos en otro cuento, no estamos en la política, este es un tema que nos duele porque son diez años de una persecución contra nuestra familia. Gastarle capacidad emocional e intelectual a ese señor, más bien nos la ahorramos para solucionar problemas más importantes”, aseguraron los hermanos Uribe a la revista.

