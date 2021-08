Andrea Jaramillo Char sorprendió a sus seguidores con la confirmación de su embarazo

Andrea Jaramillo Char, presentadora de noticias. Foto: @ajaramilloch

Todo parece indicar que la ‘cigüeña‘ visitara a algunas de las presentadoras de la televisión colombianas, pues este sábado se conoció que la exreina del Carnaval de Barranquilla 2012 y actual integrante del equipo de noticias del canal RCN, les contó a sus seguidores que está a la espera de su primogénito y que se encuentra muy feliz por este acontecimiento.

La noticia la dio ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía en la que sostiene en su mano una ecografía y un emotivo mensaje en el que demostró estar muy emocionada. Además, aprovechó para mencionar que su familia ha crecido y han pasado de ser 4 a 5 incluyendo a sus hijos de 4 patas refiriéndose a sus gatos.

Tomada de Instagram @ajaramilloch

“Bienvenido mi bebé de amor 🙏🏼 te amamos mucho!! Gracias por escogernos ❤️ No puedo creer que por fin estamos compartiendo esta noticia con todos ustedes! La felicidad no nos cabe en el corazón, la emoción de nuestras familias es indescriptible. Ufff que momento tan especial y que secreto tan difícil de guardar. Te esperamos con muchas ansias Bebé Restrepo Jaramillo TAM @feliperestrepoc (Ahora somos 3, o mejor dicho 5 🧔🏽‍♂️👩🏽👶🏻🐱🐱)”, fue el texto con el que acompañó la imagen la presentadora.

La publicación ya cuenta con cerca de 28 mil ‘me gusta’ en menos de tres horas de haber sido publicada, y son más de 700 los comentarios de sus amigos y algunos seguidores, estos son algunos de los más destacados: “Andre me muero de la emoción por ustedes. Serás una mamá FUERA DE SERIE”, “Ay Andre, felicitaciones!!!”, “Qué es ese notición??? Felicitaciones, mucha salud y amor para ese bebé en camino”, “Wow, que gran noticia, compartimos tu alegría”, entre otros.

Otras famosas que están en embarazo

Laura Tobón, presentadora de ‘La Voz Kids’, dio el anuncio el pasado mes de julio, a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó fotografías de la ecografía y un emotivo mensaje.

“Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi síndrome de ovario poliquístico) la vida nos dio un giro con este momento tan especial ¡Un bebé viene en camino! Para serles muy sincera, no esperaba quedar en embarazo este año pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida y cómo casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hijo o hija”, aseguró Tobón.

Cristina Hurtado fue otra de las celebridades en sumarse a esta ola de embarazos que vive la farándula nacional, la noticia fue revelada el pasado 10 de junio de 2021, en su canal de YouTube que, “15 años después vuelvo a ser mamá”, como tituló su primer video compartido. “Ni siquiera estábamos buscando bebé, lo juro. Este bebé llegó de una manera sorpresiva, fue un regalo que nos mandó Dios, lo aceptamos. Nos sorprendió a todos”.

La más reciente noticia se conoció de boca de la propia Violeta Bergonzi, la presentadora del matutino de Canal RCN, ‘Buen Día Colombia’ le contó a los televidentes y sus compañeros de set que estaba esperando su primer hijo fruto de la relación que sostiene con su futuro esposo, el ingeniero Hernando Luque.

Por ahora la presentadora ha recibido buenos comentarios por parte de sus seguidores y amigos, quienes celebran que la mujer haya logrado quedar en embarazo y cumplir, tal y como ella lo dijo, “un sueño lleno de amor”.

