Juan Carlos Henao le respondió a Freddy Rincón: “Simplemente él se apropió de un dinero mío en Brasil”

El pleito entre el exportero y el delantero lleva más de 15 años

Juan Carlos Henao reaccionó a las declaraciones hechas por Freddy Rincón al programa de radio Deportes Sin Tapujos en una emisora de Cali. Allí el histórico delantero de la Selección Colombia aseguró que demandaría al exportero por sus declaraciones que lo “afectaron mucho”.

El problema se remonta al paso de Henao por Santos FC de Brasil en donde le adeudan 110.000 dólares, que no ha reclamado. Según el campeón de la Copa Libertadores en 2004 con Once Caldas, en declaraciones a Blu Radio, Rincón le reconoció que había utilizado el dinero cuando tuvo problemas judiciales y sus cuentas fueron congeladas.

“Las declaraciones de él me tienen realmente sorprendido, nunca lo quise perjudicar y nunca lo traté de ladrón. Simplemente él se apropió de un dinero mío en Brasil, nosotros lo hablamos en Brasil y él me dijo en la cara que lo había cogido, que lo había gastado y que le había servido mucho cuando tuvo el problema que le congelaron todas sus cuentas y propiedades. Me dijo que el dinero ya lo había pagado al sindicato de jugadores de Brasil y yo le creí. Luego tengo la oportunidad de hablar con el presidente del sindicato y me dice que Freddy nunca ha hecho tal cosa”

Según Freddy Rincón, Juan Carlos junto con su abogado lo acusaron de ladrón y aseveró que la plata está en manos del sindicato de jugadores de Brasil, “Es tan ingenuo este muchacho que su plata todavía la tiene en Brasil y quiere cobrarme plata que no le debo. El abogado me llamó ratero y él me dijo ladrón. Voy a demostrar que no soy ladrón”.

Al respecto, Henao insiste que en Brasil no tienen conocimiento de donde está la plata y aseguró que la demanda a Rincón la interpuso luego de que el ahora comentarista y asistente técnico tomara conductas agresivas cuando intentaban solucionar el problema.

“Incluso tengo un cheque firmado por él, de su propiedad que él manejaba un cheque americano, él con su firma y a nombre mío por 110 mil dólares. Yo nunca lo quise perjudicar y demandar, de hecho es la primera persona que demandó. Al principio hablamos bien y luego se colocó en un tono muy agresivo y ahí se me da la posibilidad de buscar a mi abogado. La reacción fue intimidante y nos trató con malos términos, nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos y tomamos la decisión de entablar una demanda ante la justicia”.

Sobre porqué se demoró tanto para tomar acciones legales en contra de Freddy Rincón, pues la demanda fue interpuesta en el 2017, dijo que siempre confió en la palabra del histórico jugador de la Selección Colombia.

SIGA LEYENDO