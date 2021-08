Por falta de pago, contratistas de un colegio en Charalá (Santander) desmontaron hasta las ventanas y dejaron la obra a medias

Puertas, ventanas, el techo y hasta los tornillos de las estructuras metálicas que conformaban el Colegio José Antonio Galán, en Charalá, Santander, fueron retirados este 10 de agosto por los mismos contratistas del proyecto. Los trabajadores aseguran que recurrieron a esta acción como forma de protesta, pues la empresa GMP Ingenieros SAS., a la que se le adjudicó este contrato, no les ha respondido por sus salarios desde hace varios meses.

Las denuncias de los afectados aseguran que la deuda es cercana a los 100 millones de pesos. En este valor están incluidos los salarios de los trabajadores y elementos de la estructura.

“Le pedimos al responsable de esta obra que nos colabore, nos hizo trabajar y qué hizo el dinero. Que nos ponga la cara y nos pague, somos muchos contratistas afectados por la empresa GMP. Me deben más de $100 millones y no he recibido ni aviso de cuándo van a cancelar, y ahora no aparecen. Entonces tomamos la decisión de desmontar todo lo que habíamos hecho, porque no nos dan solución”, explicó Fernando Muñoz, quien está a cargo de los contratistas.