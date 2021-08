Niegan tutela de Gustavo Bolívar por elección de segunda vicepresidencia del Senado

Bogotá, 4 de diciembre de 2018. En la foto: Gustavo Bolívar, Senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El pasado 20 de julio el senador Gustavo Bolívar fue el postulado por la oposición para ocupar la segunda vicepresidencia del Senado, pero las mayorías de esa cámara no apoyaron esa postulación y votaron en blanco. El polémico momento terminó con la candidatura por parte de la Alianza Verde, del senador Iván Name, que se quedó con el puesto aún cuando la oposición no llegó a ese consenso.

Bolívar, junto a otros congresistas de oposición como Alexander López, Feliciano Valencia, Wilson Arias, David Racero, radicaron ante un juzgado una tutela de protección de derechos en la que argumentaban que durante la conformación de la mesa directiva del último periodo legislativo, se vulneraron sus derechos de oposición pero también a elegir y ser elegidos.

Este martes, el Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá rechazó la tutela argumentando que ese no era el mecanismo para tal solicitud.

“Fluye la improsperidad de la acción del tutela, al evidenciarse la existencia de otros medios de defensa judicial, idóneo y expedito como son (i) la Acción de Nulidad Electoral, (ii) recurso de Apelación, previsto en el artículo 5° de la pluricitada Ley 5º de 1.992. (Reglamento del Congreso de la República), (iii) Acción De Protección Del Derecho Fundamental A La Oposición Política”, se lee en el fallo.

