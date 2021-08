“La gente empieza a desmeritar lo que haces”: el sentido mensaje de Karol G que preocupó a muchos de sus seguidores

Karol G se ha convertido no solo en una de las artistas femeninas más importantes del país, sino también en toda una influenciadora. Miles de sus fans están pendientes de lo que la ‘Bichota’ publica no solamente en Instagram, sino en su perfil oficial de Twitter, donde cuenta con más de 3.5 millones de seguidores.

En esta plataforma, recientemente la cantante publicó un trino que fue objeto de preocupación para muchos de quienes siguen su música y su vida.

“La gente empieza a desmeritar lo que haces, a decir que no puedes, a burlarse porque ellos no se atreven a hacer lo que tú sí”, fue una parte de lo que escribió Carolina Giraldo, nombre de pila de la intérprete.

El trino se viralizó en muy poco tiempo; de hecho, ha alcanzado 24 mil ‘me gusta’, casi 4 mil ‘retweets’ y 485 respuestas, muchas de ellas enviándole ánimos a la artista. “A seguir dándole con todo mi reina, eres grande y estoy orgullosa de todo lo que estás logrando”; “Por favor, sigue luchando por tus sueños, siempre humilde y así de hermosa” y “Nena, usted nunca dude de su talento, al contrario ciérreles las boca a todos aquellos que se burlan y que la subestiman” fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Además, en las últimas horas la ‘paisa’ compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de un trino donde la mencionan a ella y a una colaboración que hará con el DJ Tiësto.

“Ya traigo bien pegada la canción de tiesto con karol g y ni ha salido”, escribió su fan, haciendo referencia a ‘Don’t be shy’ (No seas tímido), sencillo que será lanzado el próximo 12 de agosto.

No es la primera vez que Carolina Giraldo trina mensajes motivacionales; de hecho, su tweet fijado: “Dios me enseñó que no siempre recibiré bien por bien pero que siga actuando con amor que él me lo multiplicará”; se ha replica por miles.

¿'Tusa’ mejor que ‘Thriller’?

Hace pocas semanas la revista especializada en entretenimiento Pop Tingz anunció un ‘polémico hecho’ y es que ‘Tusa’, la canción interpretada por Karol G y Nicki Minaj se convirtió en la tercera más galardonada en la historia de la música en el mundo, superando al emblemático éxito de Michael Jackson, ‘Thriller’.

La publicación de dicho portal menciona que con un total de 24 premios, el hit de la colombiana y la trinitense superó al sencillo del ‘Rey del pop’. Cabe mencionar también que, ‘Tusa’ es uno de los videos con más crecimiento en YouTube desde su lanzamiento en 2019, alcanzando 1.227 millones de visualizaciones y más de nueve millones de ‘me gusta’ en esta plataforma. Además, debutó como número 1 del ‘Hot latin song’ de Billboard, uno de los listados musicales más importantes del mundo.

Por otra parte, es de recordar que el estadounidense fue catalogado como el artista con más ventas alcanzadas de todos los tiempos, superando más de 100 millones de copias del álbum ‘Thriller’, publicado en noviembre de 1982 y que contiene canciones como ‘The girl is mine’, ‘Beat it’ y ‘Billie Jean’, entre otras.





