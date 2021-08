En Bogotá, fue por su segunda dosis de Pfizer y, por error, le colocaron Sinovac

EFE/EPA/ATEF SAFADI/Archivo

Este caso le sucedió a William Ramírez, quien dio a conocer dicho error en Noticias RCN. Según lo narrado por él, tras asistir al punto de vacunación de una IPS para recibir su segunda dosis de Pfizer, por cuestiones de un error, en su cartón de vacunación quedó registrado que le aplicaron Sinovac, ante lo cual él resultó bajo observación, pues la combinación de estos dos inmunológicos carece de estudios.

“Me dijeron que por error nos habían colocado la vacuna mal, que por favor los disculparamos, entonces yo les dije: pero no, pues esto no puede pasar pues mi vacunas es Pfizer y me colocaron Sinovac”, relató William al noticiero.

Ante el error, la IPS viene haciéndole seguimiento desde la puesta del antígeno, desde hace ocho días. Tras dar a conocer su caso, William señaló que se encuentra bajo observación y presentó síntomas normales como dolor de cabeza y nada más, destacando que se encuentra bien; sin embargo, reveló que está a la espera de un tiempo para que le apliquen la correspondiente vacuna a su primera dosis.

“Estamos esperando. Me dicen que más o menos el 9 o 10 de septiembre me van a colocar la segunda dosis de Pfizer”, detalló el hombre.

De acuerdo con los más recientes estudios, respecto a la combinación de antígenos, la mezcla de estas dos vacunas, por el momento, no tiene soportes científicos de sus adversidades y tampoco de su efectividad. En Colombia, actualmente no se ha avalado la posibilidad de realizar estas mezclas debido a que no existe información detallada.

Al conocer de este caso, el noticiero consultó a la especialista con PHD en ciencias farmacéuticas, Gabriela Delgado, acerca de los efectos de este error, ante lo cual señaló que la mezcla de estas vacunas todavía se encuentra en investigación para analizar su efectividad. Además, advirtió que la persona que se someta a este ensayo debe “ser objeto de cuidadoso seguimiento”.

Por su parte, el viceministro de Salud, Alexánder Moscoso, aseguró que si bien no se ha considerado para el país, “sí tenemos varios estudios que lo indican”, pronunciamiento que da un parte de tranquilidad a William.

Por otro lado, desde la direción de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo un llamado para que las personas no hagan la realización rutinaria de pruebas de anticuerpos tras vacunación, pues su director Leonardo Arregocés señaló que “el seguimiento serológico posterior a la vacunación está recomendado sólo en situaciones muy específicas, casi siempre en el contexto de estudios de investigación”, las cuales las personas deben tener muy en cuenta y presentes.

Este llamado se da tras conocerse que muchas personas que han sido vacunadas contra el covid-19 se realizan, por su cuenta, pruebas para identificar si desarrollaron anticuerpos frente al Sars-Cov-2, práctica se ha venido haciendo más común, al parecer, asociado al aumento en la oferta de estas pruebas y a la preocupación de la población. Sin embargo, las autoridades alertan que no se recomienda la realización de estas pruebas de manera rutinaria.

Desde esta área el Ministerio de Salud explicaron que muchas de las pruebas que se consiguen en el mercado, particularmente a precios bajos, buscan anticuerpos contra la proteína N del virus. Por el contrario, vacunas como las desarrolladas por AstraZeneca, Janssen, Moderna y Pfizer sólo producen anticuerpos contra la proteína S, por lo que es obvio que las pruebas rápidas no sirven para detectar la presencia de anticuerpos.

En el caso de Sinovac, que se trata de una vacuna de virus completo inactivado, se desarrollan anticuerpos contra la proteína N, pero esta respuesta parece ser menor en comparación que la que desarrolla contra la proteína S. Por estas razones, las pruebas rápidas no pueden considerarse como una herramienta fiable para evaluar la protección conferida por la vacunación.





SEGUIR LEYENDO