La Selección Colombia publicó fotos del “Media day” del Mundial 2026 con adelanto de la presentación de los jugadores

Richard Ríos es duda para el partido de debut de la selección Colombia por el buen nivel de Gustavo Puerta en los partidos amistosos previos - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol publicó el detrás de cámaras del “Media day” de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, día en el que se realizan las tomas de las presentaciones de cada jugador, las cuales se verán en las transmisiones de televisión al momento de anunciar los once titulares.

En esta sesión se atienden varios requerimientos de los encargados de la producción audiovisual de la Copa del Mundo, que será desplegada durante los días de los partidos de la Tricolor ante Uzbekistán, República Democrática de Congo y Portugal. Los jugadores que la FIFA considere también atienden una serie de entrevistas para los canales oficiales, a la espera de que posteriormente sean publicadas.

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James Rodríguez, con el balón oficial del torneo, fue uno de los jugadores que la FCF dio un adelanto de cómo será su presentación en las pantallas del estadio y la producción internacional cuando sea anunciado. Richard Ríos eligió una pose con las manos juntas, mientras que David Ospina y Álvaro Montero mantuvieron una actitud más parca.

Otro de los protagonistas del Media day fue Luis Díaz, figura del Bayern Múnich que eligió mostrar el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol. En otras de las piezas audiovisuales publicadas se ve a Yerry Mina y Jhon Lucumí con el uniforme visitante, el cual será utilizado durante el partido de debut contra Uzbekistán.

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La selección Colombia entrena en Guadalajara, México y se desplazará el lunes 15 de junio a la Ciudad de México, en donde jugará el partido de la primera fecha del grupo K ante la selección asiática. El duelo en el estadio Azteca está programado para el miércoles 17 de junio, desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Su segundo partido será ante la República Democrática del Congo, que regresa a un Mundial de Fútbol tras más de 50 años de ausencia. Este duelo será en el estadio de la ciudad de Guadalajara, el 23 de junio a la misma hora. El cierre de la ronda inicial está pactado para el sábado 27 de junio en el estadio de Miami, Estados Unidos, a las 6:30 p. m.

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Estos son los convocados a la selección Colombia y las dorsales que usarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

David Ospina. Daniel Muñoz. Jhon Lucumí. Santiago Arias. Kevin Castaño. Richard Ríos. Luis Díaz. Jorge Carrascal. Jhon Córdoba. James Rodríguez. Jhon Arias. Camilo Vargas. Yerry Mina. Gustavo Puerta. Juan Camilo Portilla. Jefferson Lerma. Johan Mojica. Willer Ditta. Juan Camilo “Cucho” Hernández. Juan Fernando Quintero. Jaminton Campaz. Deiver Machado. Davison Sánchez. Álvaro Montero. Luis Suárez. Carlos Andrés Gómez.

Luis Díaz y su deseo de marcar un gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El último gol de Luis Díaz con la selección Colombia fue en la despedida contra Costa Rica en la ciudad de Bogotá - crédito AP Foto/Fernando Vergara

Luis Díaz dijo que se “vuelve” “loco” si Colombia gana el Mundial 2026, una reacción que expuso en una entrevista publicada el 10 de junio por Billboard Colombia, a una semana del debut de la selección en su séptima Copa del Mundo.

La conversación cerró con una pregunta directa sobre una eventual consagración de Colombia. Castro dijo a Billboard Colombia que lloraría si la selección gana la Copa del Mundo; Díaz respondió en el mismo medio: “Me vuelvo loco”.

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Tras esa respuesta, ambos retomaron la posibilidad de grabar otra canción juntos. El futbolista resumió esa opción con una frase publicada por Billboard Colombia: “Yo estoy dispuesto. Ya hemos hablado de eso”.

El intercambio también abordó lo que cada uno admira del oficio del otro. Cuando Díaz le preguntó al cantante qué valora más de los atletas, Castro contestó a Billboard Colombia: “Uy, yo creo que lo que más admiro, y lo que más difícil se me hace también a mí, es la disciplina de entrenar todos los días”.

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