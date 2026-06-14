Gustavo Petro aseguró que Colombia vive un buen momento económico y lanzó una alerta electoral: “Dimos en el clavo”

El mandatario defendió los resultados económicos de su administración y advirtió sobre los riesgos que, según considera, enfrenta el país ante un eventual cambio de rumbo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

A pocos días de la segunda vuelta del 21 de junio, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en el que defendió los resultados económicos de su Gobierno y lanzó advertencias sobre el rumbo que podría tomar el país según la decisión que adopten los ciudadanos en las urnas, al volver a opinar sobre los comicios.

El jefe de Estado utilizó su cuenta en la red social X para exponer una serie de argumentos relacionados con el crecimiento económico, el empleo, el consumo de los hogares y la reducción de la pobreza, asuntos que vinculó con el futuro político de Colombia.

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Sus palabras aparecieron cuando la campaña entró en su etapa definitiva y cuando la disputa presidencial enfrenta a Abelardo de la Espriella, representante de la extrema derecha, e Iván Cepeda, que busca dar continuidad al proyecto político del Pacto Histórico. Sin mencionar de forma directa a ninguno de los aspirantes, el presidente dejó ver su preocupación frente a la posibilidad de un cambio de orientación económica.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el escenario electoral - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Gustavo Petro lanzó advertencias sobre el rumbo económico de Colombia

El presidente sostuvo que el incremento del salario mínimo –para 206 aumentó el 23%– impulsó el consumo interno y fortaleció la creación de nuevas empresas. A su juicio, el aumento de los ingresos de los trabajadores permitió una mayor circulación de recursos dentro de la economía nacional y generó un efecto positivo sobre la actividad comercial.

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“El ascenso del salario mínimo vital ha producido un crecimiento del consumo interno de tal manera que ya se crean 50 empresas por día”, afirmó Petro. A partir de esa idea, insistió en que el fortalecimiento de la capacidad de compra de los hogares constituye uno de los principales motores de crecimiento para el país.

Dentro de su reflexión también incluyó referencias a la situación económica que, según él, enfrentan otros países y utilizó esos ejemplos para advertir sobre decisiones que, desde su perspectiva, podrían afectar la estabilidad de Colombia; el mandatario planteó que ciertas propuestas económicas tendrían consecuencias negativas sobre el consumo y el aparato productivo.

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Sin mencionar directamente a ninguno de los candidatos, Petro planteó preocupaciones frente a propuestas económicas para el país - crédito Nacho Doce/Reuters

Petro mencionó además el caso de Cúcuta (Norte de Santander), ciudad fronteriza con Venezuela, con el fin de respaldar su análisis; según expresó, el comercio de la ciudad atraviesa una etapa favorable y registró avances en materia social.

“Caminar por la calle del comercio de Cúcuta, hoy vibrante y llena de comercio, y ver a sus comerciantes pedir un Milei para Colombia, es como contemplar un suicidio comercial en la ciudad que hemos logrado que esté entre las ciudades que más ha bajado su pobreza”, señaló en su post.

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El jefe de Estado afirmó que el comportamiento de los hogares explica buena parte de los resultados económicos que destaca su administración: “En toda Colombia vibra el consumo de los hogares, auspiciado por el incremento del ingreso de las familias como el gran impulsador económico y generador de empresas”.

Gustavo Petro lanzó advertencias sobre el rumbo económico de Colombia antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

En otro apartado de su mensaje, defendió la política salarial aplicada durante su gobierno y aseguró que esa estrategia produjo efectos favorables sobre el comercio y la producción: “Dimos en el clavo. Mejorar los ingresos familiares por el salario vital ha reactivado la actividad comercial y productiva de Colombia”.

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El mandatario afirmó que el consumo de los hogares impulsa la creación de empresas en Colombia

Petro también cuestionó los esquemas laborales basados en contratación por horas. Según escribió, una medida de ese tipo reduciría la capacidad de gasto de las familias y afectaría la dinámica económica: “La contratación por horas, desploma instantáneamente el consumo de los hogares y apaga la máquina del crecimiento económico y del bienestar”.

El mandatario aprovechó la publicación para defender los resultados sociales de su administración. En su mensaje aseguró que el aumento del salario mínimo contribuyó a disminuir la pobreza y a reducir las brechas de ingreso entre distintos sectores de la población.

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“Contra todas las críticas, aumentamos el salario vital y, como esperábamos, se convirtió en base de crecimiento de todos los ingresos salariales y, muy importante, es factor primordial para disminuir la pobreza”, sostuvo.

Petro aseguró que las mejoras alcanzaron a distintos grupos sociales: “En Colombia ganó toda la población, hasta los más ricos. Pero logramos que crecieran más los ingresos de los pobres que el de los ricos. Por eso disminuyó la desigualdad social”.

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El mandatario sostuvo que el incremento del salario mínimo fortaleció el consumo interno y favoreció la creación de empresas - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Por otro lado, el presidente expresó su desconcierto frente a las críticas que recibe su gobierno pese a las políticas sociales que, según afirmó, beneficiaron a amplios sectores de la población. Allí mencionó programas de apoyo económico, subsidios alimentarios, bonos pensionales y acceso gratuito a la educación superior.

“Algún día trataré de explicarme por qué familias que llenaron más sus neveras o recibieron subsidio para alimentar a sus hijos, o abuelos que recibieron su bono pensional, o familias de jóvenes que hoy van a la universidad pública con gratuidad, terminan odiándonos porque hicimos eso”, posteó.

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Gustavo Petro insistió en su defensa de la superación de la pobreza, aumento del empleo y empresas

En otra publicación, el presidente Gustavo Petro volvió a defender los resultados sociales de su administración y cuestionó las críticas a su política económica: “Contrario a la ignorancia que cree que es comunismo sacar 5 millones de personas de la pobreza y la extrema pobreza”.

Petro defendió su gestión económica al destacar la reducción de la pobreza, el aumento del número de empresas - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje también destacó el comportamiento del tejido empresarial en el país. Según dijo, “lo que hemos logrado es que Colombia tenga 1.805.000 empresas hoy, el número de empresas más alto de su historia y el mayor número de personas asalariadas”, y añadió que “se crean 50 empresas cada día”, como muestra del dinamismo económico que expone en su balance.

El mandatario igualmente se refirió al mercado laboral y al aumento del empleo formal; en su declaración sostuvo que “logramos crear 2.400.000 nuevos puestos de trabajo”, cifra con la que respaldó la idea de una recuperación del empleo durante su periodo de gobierno.