Confirman el error que cometen los colombianos al comprar a crédito en pleno Mundial de fútbol: “El descuadre no ocurre el día del partido”

La tasa de usura y la tasa de interés de los bancos registran cifras históricas y afectan los créditos de los colombianos - crédito VisualesIA

La llegada del Mundial de fútbol de 2026 y el pago de la prima laboral generan un ánimo festivo en Colombia, pero también plantean desafíos para la economía de millones de hogares. Entre la expectativa por los partidos de la Selección Colombia y la oferta de promociones, el costo de celebrar este evento deportivo subió, mientras se eleva el precio del crédito y aumentan los riesgos de endeudamiento.

Celebrar el Mundial puede convertirse en un riesgo para las finanzas personales si las familias ceden a la emoción y utilizan el crédito de manera desmedida. La inflación, el incremento en el uso de tarjetas y el auge de apuestas en línea elevaron la vulnerabilidad financiera, pero la situación puede manejarse si se planifica el gasto y se fijan límites claros. Así se puede disfrutar del evento sin desestabilizar la economía doméstica.

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El ambiente mundialista impulsó un crecimiento en actividades de consumo habituales en Colombia, como reuniones en casa, compras de televisores, pedidos a domicilio y encuentros entre amigos. Según la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), las ventas de televisores, alimentos y bebidas pueden aumentar entre 30% y 50% durante los partidos de la selección. Se proyecta la venta de unos 2,5 millones de televisores en estas semanas, por una cifra superior a $4 billones.

El estado de ánimo de los colombianos cambia dependiente de los resultados de la Selección Colombia - crédito archivo Colprensa / José H. Ruiz

Un análisis hecho por Crowe Colombia con datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) revela que las importaciones de televisores subieron 44,9% en enero de 2026 frente al mismo mes de 2025. Además, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó un aumento del 41,8% en las ventas de equipos de sonido y video durante el primer trimestre.

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Dichas cifras reflejan el mayor gasto previo a los partidos oficiales de la selección, que tendrán lugar el 17, 23 y 27 de junio.

El costo real de celebrar el Mundial de 2026

Ante la situación, el acceso al crédito de consumo cambió. La tasa de usura, que determina los intereses máximos para tarjetas de crédito, llegó a 28,79% efectivo anual (E.A) en junio, cifra superior al 28,17% registrado en mayo. El incremento incide de forma directa en las compras propias de esta temporada.

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Comprar un televisor a plazos puede salir mucho más costoso de lo previsto. Una compra de $2.000.000 financiada a 24 meses bajo la nueva tasa resulta en un pago total de $2,57 millones; esto implica $575.000 en intereses, lo que corresponde a casi un 29% adicional sobre el precio original. Por ello es importante considerar el monto final a pagar y no solo la cuota mensual.

Al respecto, el consultor de Crowe Colombia, Óscar Villarruel, advirtió que “el descuadre no ocurre el día del partido, sino cuando llega el extracto. El riesgo es convertir una emoción de 90 minutos en una obligación que se pagará durante varios meses”.

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Es costumbre que los colombianos aprovechen canda Mundial de fútbol para cambiar de televisor - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Riesgos financieros y peligros del endeudamiento

El crédito de consumo y el uso de pagos diferidos continúan en aumento. El Banco de la República indica que las familias destinan cerca de $30 de cada $100 de sus ingresos al pago de deudas, una carga que creció desde 2025 y presiona los presupuestos familiares.

Por otra parte, más de 8,5 millones de usuarios tienen al menos una tarjeta de crédito activa. Esto facilita las compras inmediatas, pero también multiplica el riesgo de compromisos acumulados a largo plazo. Un monto diferido de $2.000.000 a dos años bajo la tasa actual genera un desembolso total de $2.570.000, de los que una parte considerable corresponde solo a intereses.

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Al gasto de artículos electrónicos se suma el denominado “gasto hormiga”: pedidos de comida, bebidas, transporte y reuniones, en especial, en las fechas de los partidos oficiales. La suma de estos consumos puede alcanzar el valor de otra cuota mensual en la tarjeta de crédito.

El panorama se complica más debido a la inflación, que registró un 5,84% anual en mayo, según el Dane. En la misma línea, la división de Recreación y Cultura tuvo una subida de 0,77% ese mes y anticipa un incremento en los costos secundarios ligados al entretenimiento.

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Villarruel insiste en el riesgo de exceder los límites financieros. “Si el gasto en entretenimiento compite con obligaciones básicas, la señal no es buscar otra tarjeta de crédito, ni diferir más: es detenerse”, aseguró.

En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,84%, mientras que la variación mensual fue del 0,47% - crédito Dane

Apuestas en línea y otros riesgos: la alerta sobre apps y fintechs no reguladas

El Mundial impulsa una mayor actividad en las apuestas digitales. Según Coljuegos, los operadores autorizados transfirieron $253.224 millones en derechos de explotación hasta ahora, solo en 2026. Al mismo tiempo, el Banco de la República advirtió sobre el incremento de préstamos por medio de aplicaciones y fintechs fuera del control regulatorio, que suelen cobrar intereses superiores al sector bancario formal.

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Desde Crowe Colombia se señala el riesgo de emplear dinero destinado a necesidades básicas para apostar, hecho que puede aumentar la fragilidad económica. El fácil acceso a plataformas digitales incrementa la posibilidad de que el entretenimiento termine generando deudas difíciles de asumir.

Recomendaciones para no caer en la resaca financiera

Para evitar complicaciones económicas después de la fiesta del fútbol, los especialistas recomiendan fijar un tope de gasto por partido y adherirse de manera estricta a él. Siempre es preferible:

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Pagar de contado.

Si se opta por crédito, conviene elegir plazos cortos.

Revisar si hay cargos ocultos o cuotas adicionales.

Dividir la prima entre deudas ya adquiridas, ahorro y una parte para la celebración ayuda a proteger el presupuesto familiar.

Comprar después de la fecha de corte de la tarjeta para obtener más días libres de intereses, siempre que la deuda se pague por completo en el ciclo siguiente.

Evitar nuevas obligaciones si existen deudas activas. En esos casos, lo prudente es disfrutar con los recursos actuales y no asumir compromisos innecesarios.