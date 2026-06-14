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Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

La actriz explicó que el proceso de gestación ha traído una alteración visible en la cara, mientras vive con ilusión la espera de su bebé y comparte con sus seguidores los efectos que nota a diario

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La actriz aseguró que la música viejita y las emociones son las que la mueven en la actualidad - crédito @chismes.de.famosos/IG

Lina Tejeiro contó cómo el embarazo le cambió la piel, los hábitos y el vínculo con la música y los perfumes. La actriz y empresaria reveló el 30 de abril de 2026 que será madre y relató en sus redes cómo vive esta etapa.

Desde entonces, mostró en sus redes parte de esa experiencia y contó con más precisión cómo la gestación impactó en su piel y en su estado emocional.

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También describió un cambio en sus gustos que vinculó con la memoria. Dijo que volvió a escuchar canciones de Laura Pausini, Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Juan Fernando Velazco, y que incluso retomó perfumes que había dejado de usar hace una década.

Qué cambio físico notó en la cara

Lina Tejeiro compartió nuevas imágenes de su embarazo desde Madrid y recibió mensajes de cariño de seguidores y colegas - crédito @linatejeiro/ Instagram
Lina Tejeiro compartió nuevas imágenes de su embarazo desde Madrid y recibió mensajes de cariño de seguidores y colegas - crédito @linatejeiro/ Instagram

En un mensaje a sus seguidores, la actriz describió el cambio físico más evidente que notó en su rostro.

“Tengo algo que decir. Yo sé que me veo hermosa y preciosa embarazada y amo lo que está sucediendo dentro de mí. Sé que me veo linda y al que no le guste que no me mire, pero, ¿mi piel qué? Desde el día uno (me salió) dermatitis alrededor de mi boca, porque la piel de mis mejillas está bien, pero si yo no me pongo mi bloqueador con color, me veo así. Obvio me veo hermosa, divina, pero ya no aguanto más”, dijo Lina Tejeiro en sus redes sociales.

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En otra parte de su relato, Tejeiro se detuvo en un cambio emocional. “Otra cosa que me ha pasado en el embarazo, pero ya no es un síntoma físico, es un síntoma emocional. Me gusta escuchar canciones que me muevan fibras, que me recuerden cosas, que me devuelvan en el tiempo. Últimamente me la paso escuchando música viejita. La música de hoy en día, no conecto con ella, tiene que ser algo más emocional”.

Qué contó sobre los perfumes

La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram
La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram

La nostalgia no quedó limitada a la música, pues en el mismo diálogo con sus fans en sus historias de Instagram, Tejeiro contó que retomó fragancias que había abandonado hace años y relató una búsqueda puntual durante un viaje.

“También me dio por volver a usar unos perfumes que yo no usaba hace por ahí 10 años. De hecho, recorrí todo Madrid buscando uno que usaba hace 12 años y lo encontré; era el último que quedaba. Me lo puse y fue rarísimo. No sé si solo me pasa a mí, pero me han pasado esas cosas; ¿será nostalgia o qué será? Es como si quisiera devolver el tiempo, pero estoy feliz, eso me hace feliz”, dijo Lina Tejeiro en sus redes sociales.

La anécdota completó un patrón presente en su relato: el embarazo no solo modificó su cuerpo, también intensificó una conexión con objetos, canciones y sensaciones asociadas al pasado.

Cuándo supo que estaba embarazada

La actriz no quiso contar cómo se enteró que estaba embarazada - crédito @canalrcn/IG

En una conversación con Canal RCN replicada en redes sociales, la actriz habló de la etapa que inicia y dejó una frase sobre el momento exacto en que supo que estaba embarazada, aunque no contó mayores detalles.

“Me siento muy feliz, emocionada. Ahora que voy a ser mamá, pues tendré que aprender a hacer compotas, sopas y demás. ¿Exactamente cuándo me di cuenta? Yo me di cuenta en el transcurso de mi vida. Yo me di cuenta en el transcurso de los meses... Cuando conté ya habían pasado unos mesecitos que, que, que sabía que estaba embarazada, pero exactamente cuándo me di cuenta no lo sabrán”, dijo Lina Tejeiro a Canal RCN.

Esto provocó una serie de reacciones entre sus seguidores, con mensajes como: “Se ve hermosa, no entiendo la razón de que quieran que cuente todo”; “Si antes del bebé era linda, el embarazo le ha sentado muy bien”, entre otros.

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