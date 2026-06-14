Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano, estuvo cerca de jugar en el América de Cali: esta es la historia

Cuando aún no había debutado profesionalmente, el extremo colombo-mexicano, Julián Quiñones, despertó el interés de América de Cali, pero se truncó por el deseo de su club formativo, Fútbol Paz - crédito Diego Suárez/Instagram

América de Cali pudo tener en sus filas al primer futbolista nacido en Colombia en anotar un primer gol en una edición de Copa del Mundo, ocurrió en el 2014 cuando el club caleño mostró interés en Julián Quiñones, que en ese momento era la gran promesa del club formativo Fútbol Paz.

César Valencia, director deportivo de Fútbol Paz, recordó cómo fue ese momento en el que varios clubes colombianos pusieron sus ojos sobre el atacante, que ya había mostrado condiciones especiales durante su etapa juvenil. Quiñones llegó a Fútbol Paz en enero de 2014, con apenas 16 años, después de una veeduría realizada por la institución.

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Desde sus primeros entrenamientos dejó claro que tenía características diferentes a otros jugadores de su edad. “Nosotros hacemos veeduría todos los años en enero y afortunadamente llegó Julián. Hicimos partidos, mezclamos los jugadores y desde el principio se destacó muchísimo. En esa veeduría hizo cuatro goles”, contó Valencia a Infobae Colombia.

La relación sigue vigente actualmente y es por eso que Quiñones le confesó a Valencia su deseo de jugar la Copa del Mundo 2026 con la selección de México - crédito Diego Suárez/Infobae

Ese rendimiento hizo que la institución decidiera apostar por él y acompañar su proceso. Durante su paso por Fútbol Paz, Quiñones no solo se destacó por sus goles, sino también por una mentalidad que, según Valencia, fue clave para su evolución.

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En los torneos que disputó con el equipo consiguió grandes registros. Fue campeón nacional sub-17 y terminó como goleador del campeonato con 58 anotaciones, una cifra que confirmó el potencial que tenía el delantero. Su capacidad ofensiva llamó la atención de diferentes equipos y, naturalmente, el fútbol colombiano empezó a mirar la posibilidad de quedarse con uno de los talentos más prometedores del momento.

Entre esos clubes apareció América de Cali. “Obviamente sí había intereses, pero nosotros teníamos puesta nuestra ilusión de que Julián tenía que jugar en el exterior”, explicó César Valencia sobre las opciones que surgieron en ese momento.

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Quiñones siempre quiso jugar el Mundial 2026 con la selección de México, según lo reveló César Valencia, uno de sus primeros entrenadores y con quien permanece en contacto actualmente. Quiñones vive muy agradecido con el país mundialista - crédito Diego Suárez/Infobae

¿Julián Quiñones no jugó en América de Cali?

La oportunidad que terminó cambiando la historia llegó en 2015, cuando Fútbol Paz realizó una alianza con Tigres de México. La propuesta del equipo mexicano convenció a los formadores del atacante y decidieron que ese era el siguiente paso para su carrera. “Cuando nos llegó a nosotros el tema de Tigres de México, nos fascinó, nos encantó y dijimos: allá es, allá nos vamos”, recordó Valencia.

Sin embargo, antes de tomar esa decisión, América de Cali había mostrado interés por quedarse con Quiñones. El equipo vallecaucano incluso terminó recibiendo a varios jugadores de aquella generación de Fútbol Paz, pero Julián tomó otro camino. “En esa época lo quería América de Cali. Del grupo campeón del torneo nacional sub-17 quedaron cinco o seis jugadores en América, pero ya teníamos nosotros la tentación y el tema de Tigres”, explicó Valencia.

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Para el director deportivo de Fútbol Paz, la opción de México representaba un proyecto más atractivo para el crecimiento del jugador. Además, la visita de los dirigentes de Tigres terminó fortaleciendo la confianza en que ese era el destino correcto. “Vinieron directamente el presidente y el vicepresidente de Tigres, nos caímos muy bien todos y decidimos enviar los chicos allá”, señaló.

La decisión terminó dando resultados. En su primer año disputando el torneo nacional sub-20 mexicano, Quiñones volvió a demostrar su capacidad goleadora y se consagró campeón de goleo. “Siempre, siempre donde ha llegado ha sido goleador”, aseguró Valencia.

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Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters

Debut profesional de Julián Quiñones

Después de esa etapa llegó su debut profesional con Tigres, donde tuvo que competir en una plantilla llena de figuras. Posteriormente pasó por Lobos BUAP, regresó a Tigres, jugó en Atlas, América de México y finalmente llegó al fútbol de Arabia Saudita.

Aunque su carrera terminó ligada a México, en Colombia siempre recuerdan que estuvo cerca de vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes del país. Para Fútbol Paz, la historia de Quiñones es también la prueba de que un proceso formativo puede cambiar el destino de un futbolista.

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Valencia destacó que la historia personal del atacante fue fundamental para su crecimiento. “Si tú te adentras un poquito en esa parte de Nariño ves que hay muchas dificultades y él siempre pensaba en sacar su familia adelante”, afirmó.