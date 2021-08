“Deberíamos ganar muchas más cosas, no sé si hace falta apoyo o qué”: James sobre los Juegos Olímpicos

El objetivo de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio era igualar las preseas conseguidas en Río 2016 y, sin embargo, no lo logró. Es cierto, a las justas que terminaron el pasado 8 de agosto asistieron menos de la mitad de atletas que cuando el máximo certamen a nivel de deportes se realizó en territorio brasileño, pero también se invirtió un presupuesto tres veces mayor, de acuerdo con Ministerio del Deporte.

Que el país obtuviera cinco medallas, ninguna de ellas de oro, fue analizado por James Rodríguez en su canal en Twitch. El futbolista del Everton reconoció la labor de quienes representaron a Colombia en la olimpiada, aunque puso en duda la calidad del apoyo al deporte, argumentando que debido a ello quizá los resultados no fueron los esperados.

“Lo hablaba con un amigo, Colombia es un país grande en cuanto a talentos, en Olímpicos deberíamos ganar muchas más cosas, no sé si hace falta apoyo o qué. Irnos con tan pocos logros en los Olímpicos no están bueno... Colombia es un país muy grande... No sé ¿Será que no apoyan el deporte en nuestro país?”, interrogó el centrocampista cafetero.