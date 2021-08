“Quiero prevenir un infarto”: el drástico cambio de vida que tuvo el humorista ‘Piroberta’ tras varios problemas de salud

El comediante Julián Madrid, en su personaje Piroberta. Foto: Julio Andrade Producciones.

Uno de los humoristas más reconocidos en la actualidad nacional es Julián Madrid, mejor conocido como ‘Piroberta’. Se ha convertido en uno de los talentos más importantes del tradicional programa ‘Sábados Felices’ y, aparte de eso, se ha dedicado a crear contenido en sus redes sociales, sobre todo en Instagram y muchos de ellos con la participación de su esposa.

Debido a la pandemia, ha tenido que hacer sus rutinas humorísticas desde casa y allí ha involucrado su cónyuge, Paola Idrobo. Pero este no ha sido el único cambio en la vida del comediante; también tuvo que hacer serias transformaciones de salud, pues su peso le impedía llevar una estabilidad personal y profesional.

En diálogo con el programa ‘La Red’ de Caracol, Madrid relató cómo fue el diagnóstico de la hipertensión y su proceso de recuperación.

“En realidad es una herencia que me dejó mi papá, es lo único que me ha dejado: la hipertensión. Según me enteré, es una enfermedad hereditaria que (…) si los papás son hipertensos por ende los hijos también, sino que no se sabe a qué edad se le va a activar a uno”, relató el comediante. Además, al momento que los médicos le tomaban la tensión, esta pasaba los índices normales, marcando casi 200 cuando lo normal es entre 90 y 120.

“Fui donde el médico y obviamente me dijo que sí, que yo era hipertenso; él me dijo ‘vamos a tratar de no medicarte todavía, quiero que bajes de peso y eso nos va a ayudar a llevar mucho mejor la enfermedad’, pero que de todos modos debía tomar la pastilla Losartán; entonces le digo al doctor si el medicamento es para toda la vida y me dijo ‘no, no es para toda la vida, es para la vida’”.

“Yo quiero prevenir un derrame o un infarto”, narraba mientras recordaba la muerte de su compañero, el comediante Leo Vargas, conocido también como el ‘Gordo Leo’, quien sufría también por la tensión alta y debido a esto falleció en el 2019 a causa de un infarto.

“Entonces uno dice ‘uy no, verdad, si no me cuido, mi final también podría ser ese”, contó el humorista que, previo al tratamiento, pesaba 106 kilos y debía bajar 25. Mencionó también un diálogo que tuvo con otro galeno y que es amigo suyo. Ese día, él le dio un consejo a ‘Piroberta’.

“(…) Hablé con un médico que era del América de Cali, y llegó y me dijo ‘Julián, si quieres bajar de peso, deja de comer arroz; te vas a dar cuenta que bajas rápidamente’. Cuando el internista me dice que tengo que bajar de peso, me acordé de este médico y entonces comencé con esta rutina”, relató.

Su dieta estuvo centrada en dos actividades: el no consumo de arroz y trotar todos los días, sobre todo en las mañanas. Paulatinamente empezó a ver los resultados y era evidente su reducción de peso. “Hasta el momento he bajado 19 kilos”, expresó. Cabe mencionar que este proceso lo empezó hace siete meses. Además, su presión arterial llegó a 110, es decir, dentro del rango normal.

Finalmente, manifestó que debido a este proceso, cambió de manera drástica su calidad de vida. “Uno se siente mucho mejor, hasta para respirar; antes me sentía como cansado y todo esto me ha servido muchísimo. El cambio ha sido brutal”, asegurando también que tomar agua también lo ayudó a mejorar su condición física y de salud.

