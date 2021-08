Primera mujer trans de la Policía Nacional mostró los resultados de su transformación de voz

A principios de este 2021, se hizo popular la historia de Andrea Cortés, la primera mujer trans que integra la Policía Nacional de Colombia. Originaria de Bucaramanga, y tras años de lucha, Andrea ha logrado crear amplios diálogos direccionados al respeto y la inclusión que requiere la comunidad LGBTTIQ+ dentro de instituciones como esa. Además del valor que ha tenido Andrea para afrontar las dificultades que ha tenido en el camino, a causa de la discriminación, su trasformación física también ha sido un tema de conversación en los medios de comunicación. Por estos días, emocionada, dejó ver uno de los cambios que más la tenía ansiosa por conseguir: su voz.

Nacer en el cuerpo de un hombre, siendo mujer, le trajo a Andrea situaciones que tuvo que ir modificando para sentirse más cómoda en su propia piel. Su voz grave la molestó durante toda su vida e, incluso, la hizo sentir insegura a la hora de querer expresarse. Aseguró, en un diálogo con Noticias Caracol, que a veces prefería no hablar para no escucharse, y llegó a pedirle el favor a otras personas para que dijeran lo que ella quería.

Con la intención de cambiar esto, Andrea, a finales del 2020, llegó al consultorio de Antonio Ballestas, un otorrinolaringólogo de Barranquilla que ha hecho más de 170 cirugías a personas que desean ‘feminizar’ su voz. Se trata de un procedimiento llamado glotoplastia de Wembler que, de acuerdo con lo que detalló el profesional, “consiste en cortar y adelgazar las cuerdas vocales. Entonces si nosotros tenemos estas cuerdas vocales masculinas que son largas y gruesas las convertimos en unas cuerdas femeninas más cortas y más delgadas”.

En un video publicado por ‘Voice Feminization’, consultorio encargado de la intervención de Andrea, se escuchan los resultados de la cirugía. En la grabación se puede ver a la uniformada antes y después del procedimiento.

De acuerdo con la explicación que entrega el centro médico, el segundo video, en donde se escucha a Andrea leer unas frases, a modo de ejercicio, se grabó luego de nueve meses de la cirugía. “Con 9 meses después de su cirugía de feminización de voz, Andrea muestra su increíble resultado. Andrea es la primer mujer policía transgénero en Colombia. Gracias Andrea por confiar en el equipo de Voice Feminization”, se lee en la publicación.

Andrea, luego de esta intervención en su cuerpo, se encuentra a la espera de una nueva y, probablemente, una de las más delicadas: su reasignación de sexo. La policía tendrá que someterse nuevamente al quirófano para conseguir que sus genitales coincidan con su identidad, la misma con la que se identificó cuando era apenas una niña de nueve años de edad. “Yo termino mi bachillerato, me voy a prestar el servicio militar a la Policía, de ahí vengo y le comentó mi mamá. Le digo que yo me siento como una mujer y voy a dar el paso adelante”, comentó.

En julio, la patrullera confesó, en sus redes sociales, que había tenido que ponerse en manos de profesionales para extraer de su cuerpo unos biopolímeros que se había inyectado, hace unos tres años, por miedo a que se ocurriera lo mismo a que a otras mujeres que han tenido complicaciones en su salud por esta sustancia. Casos como el de Jessica Cediel y Lina Tejeiro fueron sus referencias.

“No les quería contar hasta que no saliera bien, para no preocupar a nadie (...) hay muchas niñas que pasan por lo mismo. Es una cárcel que lleva una misma, que una carga (...) una no le dice a nadie por el miedo al qué dirán”, comentó.





