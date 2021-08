La dulce victoria para Diego y la amarga historia de una estrategia que no funcionó en ‘Masterchef Celebrity’

Tomada de Canal RCN en vivo

Un nuevo ciclo ha dado inicio en esta temporada de ‘Masterchef Celebrity’ en la que los 10 cocineros que quedan en competencia tendrán que demostrar por qué han llegado hasta este punto. La noche inició con la interpretación de Gregorio Pernía con una ranchera, recordando su papel de ‘El Coloso de Jalisco’ en la novela ‘La hija del mariachi’, vestido con el traje típico de charro mexicano.

“…'El coloso de Jalisco’ es la novela de la hija del mariachi que nos dio un éxito bonito, que nos dio la posibilidad de recorrer Colombia”, señaló Gregorio Pernía.

“La caja misteriosa siempre ha sido un espacio para crear”, agregó Liss Pereira.

Han sido 10 las celebridades que han abandonado la cocina más famosa del mundo, por lo que Claudia Bahamón les indicó a los famosos que desde este momento se comienza a definir la competencia. “Felicitaciones, ustedes son los 10 cocineros más importantes de ‘Masterchef Celebrity’ en esta temporada”, agregó la presentadora.

“Hay 9 cocineros y Frank, la suerte la vida lo ha traído hasta aquí y uno eso tampoco lo puede desmeritar”, aseguró Viña Machado, mientras tanto, Marbelle señaló, “es sorprendente que Frank esté dentro de los 10”, a lo que el humorista agregó, “yo no sé si serán las oraciones de mi mamá o qué es lo que me tiene acá, sobretodo tener los dedos intactos, dedos a propósito que ya se me acabaron para seguir sacando famosos, ¿será caso un agüero?”.

Adicionalmente, Claudia Bahamón le preguntó a Frank, si en algún momento pensó llegar al punto de la competencia en el que se encontraban, lo que el humorista respondió: “[risas] yo creo que el objetivo de todos era no salir de primero y ya a medida que me fui quedando se va uno como amañando y entré desde cero, cualquier cosa que empiece a hacer ya es emocionante para mí”.

Tomada de Canal RCN en vivo

Otro de los que fue cuestionado, por haber llegado hasta este punto y qué pasaría de ahí en adelante en la competencia, fue el actor español Emmanuel Esparza, a lo que respondió: “el reto anterior pasó una cosa muy curiosa y yo me quedé súper sorprendido no sólamente de mí sino de mis compañeros, sobre todo de Frank, fuimos muy críticos con los platos, excesivamente críticos. Nos dimos cuenta que de manera natural empezamos a no permitir ni perdonar ciertos fallos, que seguramente hubiéramos cometido nosotros en esa misma prueba. Te da la prueba que a partir de ahora tenemos que ser muy consientes de lo que estamos cocinando y que estamos en un nivel que se tiene que demostrar y si no lo demuestras te vas fuera”.

A Carla Giraldo le preguntaron por su opinión sobre lo ocurrido en el reto anterior, ella señaló; “fue muy difícil, el tiempo no estuvo a nuestro favor, es difícil que se vaya una amiga (creo que iban por la cabeza de una de nosotras tres)”.

Sin embargo, fue nuevamente interrogada Claudia Bahamón, por llevar la contraria con sus palabras: “por qué si supuestamente vale hongo porque es una competencia y al final todos tienen que salir, ¿por qué te derrumbas?”, a lo que Giraldo respondió: “me derrumbo porque se que no la voy a volver a ver, porque no va a estar aquí afanándonos todo el tiempo y en su acelere, ya está bien, era el tiempo de Cata y espero que no sea mi tiempo porque yo sí vine a sacarlos a todos, incluso a mis amigas. He aprendido que sí hay que meterle cabeza al juego, no solo de estrategias ni de estupideces de a quién sacamos porque aquí lo saca a uno la cocina”, respondió.

Tomada de Canal RCN en vivo

El reto de la ‘Caja Misteriosa’ consistió en preparar un plato con base de Nutella, para el cual tendrían 60 minutos para presentarlo. Algunos optaron por hacer alfajores, almojábanas, waffles y galletas. Los escogidos para presentar su mejor emplatado fueron: Diego Camargo, Emmanuel Esparza, Carla Giraldo y Gregorio Pernía.

El ganador del reto de la ‘Caja Misteriosa’ fue Diego, el humorista hizo una presentación de unos alfajores llamados ‘AnAlfajores’ en honor a su esposa e hijo, con un relleno de nutella, avellanas y una combinación de banano flambeado. Lo que le dio la oportunidad de subir al balcón y salvarse del reto de eliminación, pero debió tomar decisiones importantes para que sus compañeros cocinaran en el reto creativo.

Reto Creativo

Para este reto, los cocineros tuvieron que hacer preparaciones con cuy, plato típico de la región nariñense; cabrito un plato característico de la región de los santanderes y chivo, el alimento que gran parte de la Guajira pone sobre sus mesas en épocas especiales.

Tomada de Canal RCN en vivo

Presentadas las proteínas con las que debieron hacer las preparaciones, las cosas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

- Cuy: Carla, Gregorio y Emmanuel

- Chivo: Viña, Endry y Liss

- Cabrito: Marbelle, Pity y Frank

Nuevamente la estrategia no le funcionó a los comediantes y Carla Giraldo se llevó todos los aplausos con la presentación de un cuy que superó las expectativas del chef Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Nicolás De Zubiría.

Tomada de Canal RCN en vivo

Desafortunadamente, Emmanuel Esparza fue el perdedor de la noche porque a su arroz le hizo falta cocción y en esta etapa de la competencia el error más mínimo pasa una cuenta de cobro que nadie desearía tener.

SEGUIR LEYENDO