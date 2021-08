Taliana Vargas rompió el silencio sobre su aborto: “Me dolió el alma”

Foto: redes sociales

La hermosa actriz Taliana Vargas, oriunda de Santa Marta, y quien se ganó el corazón de los colombianos por su representación en el Miss Universo 2008 y por su protagónico en la novela ‘Chepe Fortuna’, rompió el silencio sobre uno de los temas que más le han dolido y que pocos sabían: su aborto espontáneo.

La samaria, que por fortuna logró concebir años después y actualmente es madre de los pequeños Antonio y Alicia, los hijos que tuvo con el político caleño Alejandro Eder, conmocionó a la farándula criolla al mencionar por primera vez el tema.

Como ya se volvió costumbre entre los famosos, Taliana habilitó la opción de preguntas y respuestas en Instagram, donde resolvió varias dudas de sus seguidores, que ya sobrepasan los 3 millones en la red social.

La también empresaria de 33 años tituló a la dinámica “Hablemos” y dentro de los interrogantes que recibió hubo uno que decía “¿Has tenido abortos?”. A lo que la exreina respondió con un breve mensaje que aún no saca del asombro a sus fans:

“Sí, fue un aborto natural de 8 semanas, me dolió el alma”, respondió Taliana Vargas en Instagram.

Aunque no ahondó en muchos detalles, la también protagonista de la novela de Caracol Televisión ‘Rafael Orozco, el ídolo’, aseguró que luego de ese duro momento llegó su primera hija, a quien también reveló cómo le dice de cariño. “Después llegó Alicia, mi bebé arcoíris”, añadió la modelo.

Tal y como ella mismo lo mencionó, sufrió un profundo dolor tras la pérdida de su bebé. Sin embargo, actualmente disfruta de la etapa de ser madre y constantemente publica fotos, videos y otros contenidos junto a sus pequeños.

No es la única, Alejandro Eder, papá de los hijos de Taliana y excandidato a la Alcaldía de Cali, también difunde varios momentos en familia donde reflejan el amor que se tiene esa familia que en los últimos tiempos ha estado alejada de la industria del entretenimiento.

LA ENFERMEDAD DE TALIANA VARGAS

No ha sido la única vez en que las revelaciones de la exseñorita Colombia han causado revuelo en redes sociales. De hecho, Taliana ha hablado varias veces de la enfermedad que padece desde hace varios años: el vitíligo.

La exreina de belleza se ha tomado bastante bien el vitíligo y las manchas que ha dejado en su piel. De hecho, a principios de junio pasado en medio de una interacción con sus seguidores, uno de ellos le pidió compartir una fotografía que hasta el momento no hubiera hecho pública.

De este modo, la también actriz compartió una imagen en la que se le ve posar muy sonriente y sobre ella escribió: “La tomé a propósito para mostrar todas mis manchas nuevas de vitiligo, ¡pero no la había montado!”.

De esa forma, la fotografía da cuenta de las manchas que la samaria tiene en sus codos y rodillas, aunque también las tiene en sus manos. Ahora, y nuevamente en sus historias en Instagram, Taliana Vargas fue interrogada sobre “si no le afecta” tener vitiligo. Al respecto, la exreina dijo: “¡No me afecta en nada! Son solo manchas, no duelen, no pican, ¡ojalá todas las enfermedades fueran como el vitiligo!”.

Historias en Instagram de Taliana Vargas. .Foto: Instagram

Al igual que Taliana Vargas, hay otras figuras públicas que también tienen vitiligo, uno de los casos más populares es el de ya fallecido cantante Michael Jackson, además de la modelo canadiense Winnie Harlow, y en Latinoamérica el músico argentino Charly García.

