En medio de bajos insultos y memes, Marbelle y Matador se enfrentan en redes sociales

Marbelle criticó caricatura de 'Matador'.

En los últimos dos días, la cantante de tecnocarrilera Marbelle encendió la polémica en redes sociales y se ha enfrascado en un intercambio de insultos con el caricaturista Matador y la activista del petrismo María José Gómez, que tienen a los tres personajes dentro de las tendencias de la red social Twitter.

Todo inició por los trinos que lanzó la actual participante de MasterChef sobre la presencia de la ciudadana alemana Rebecca Sprößer que después de que fue expulsada del país. Marbelle señaló que prefería que la vieran desnuda a que la vieran encapuchada, respondiendo a uno de sus críticos. Entonces, la activista y abogada María José Gómez le respondió: “No Marbelle, no nos interesa verte sin ropa ni encapuchada, y mucho menos escucharte. No insistas”.

Tras este comentario de la abogada, Marbelle emprendió una serie de trinos en contra de la mujer en la que la llamaba ‘buñuelo’ y ‘doritos’ de manera despectiva. El primero de los trinos fue: “Cómo le va a interesar verme sin ropa si la nariz de buñuelo no la deja”, y agregó una foto de la activista.

Tras el comentario de la cantante, entra el caricaturista Matador en escena, cuestionando en su perfil la opinión de las mujeres frente al ataque de la artista a la abogada. “Me gustaría saber la opinión de las mujeres sobre este comentario de nuestra gran cantante y diva colombiana Marbelle”, trinó.

La publicación del caricaturista tuvo miles de reacciones, tanto de personas que defendían a la artista y lo atacaban a él. Sin embargo, Marbelle no se detuvo y respondió el comentario de Matador, “Apareció la locota mayor MATADORA”, fue la reacción de la intérprete de ‘Collar de Perlas’.

Matador insistió en su crítica al ataque directo que Marbelle había hecho a Gómez comentando su apariencia, llamado de atención que muchos de los detractores de la artista también le hacían en sus publicaciones, haciéndole un llamado al respeto.

Pero el caricaturista, en un intento por seguir justificando que la cantante había faltado al respeto a la abogada, cayó en el mismo ataque. Matador publicó: “Marbelle, haber llamado ‘nariz de buñuelo’ a una tuitera no ha sido la mejor idea. Mira que la palabra ‘buñuelo’ se te puede devolver. Reflexiona” y seguido a esto agregó una imagen vieja de la artista de la tecnocarrilera.

Nuevamente Marbelle respondió. “Ya quisiera yo tener fotos suyas, pero mi fanatismo no es como el suyo”. Sin embargo, el no tener fotos de Matador no fue un problema, pues los seguidores de la cantante se dedicaron a suministrarle el material para también atacar al caricaturista.

“Claro, ahora entiendo todo ... SEPARADAS AL NACER”, comentó la artista a una foto que le compartieron sus seguidoresy que ha sido utilizada en las redes sociales por los detractores de Matador para burlarse de él.

De la misma forma, Matador compartió memes que hIcieron algunos usuarios de la red social burlándose de la cantante, así como la cantante compartió imágenes editadas de Matador y la abogada.

Por su parte, María José Gómez reaccionó a los comentarios que la cantante realizó sobre ella. “Lo de la señora Marbelle me da lástima. No esperen que la ataque por su físico, su vida personal o su exesposo. Yo creía que un artista debía ser más empático, quizás la tesis de Boyd White esté equivocada. Yo pensaba que una mujer con su pasado, debía saber de sororidad”, escribió la abogada.

Y agregó: “También esperaba que una persona que conoció la realidad de muchos colombianos y salió adelante, pudiera mirar de nuevo a los que dejó atrás, sintiera sus luchas e intentará ayudarlos, pero no. Una vez más, la educación liberal humanista es necesaria para no formar Uribistas”.

Las palabras de la abogada recibieron múltiples reacciones de la cantante, quien en unos minutos realizó varios trinos insultando nuevamente a la mujer. “jajajaja nariz de buñuelo hablando de mi vida, vio la novela y todo! Ella tiene nariz de buñuelo pero por lo menos sabe de mi”, comentó a una publicación en la que le mostraron la respuesta de Gómez.

En seguida, Marbelle siguió con sus ataques a la activista y desbloqueó a la mujer de la red social, “No me mande razones nariz de buñuelo mamerta fea!”. Luego en otro trino señaló que “no me interesa lo que nariz de buñuelo hable de mi. A la larga la pobre abogadita tiene que recurrir a su términos rebuscados en latín”.

Marbelle insistió en que la primera en atacar fue la abogada y en que ella tenía derecho a defenderse. Además, reafirmó cada uno de sus insultos contra la abogada, justificando que ella también estaba recibiendo ataques de la misma naturaleza.

“Y me mantengo en cada insulto a cada uno de los que no ha tenido filtro conmigo. Este cuentico de que uno no puede responder... ACÁ SE PIFIARON”, escribió Marbelle y continuó burlándose del tema del buñuelo publicando una foto actual de ella.

En medio de toda esta polémica Marbelle recibió el apoyo de Juan José Lafaurie, hijo de la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien señaló que “la calidad de persona que es Marbelle no se compara; real, sincera, luchadora y ante todo frentera. Ya quisiera Majo ser, al menos, un poco de lo que es nuetra Marbella”.

La cantante, por su parte, le agradeció el gesto de apoyo. “Gracias! Definitivamente un hombre educado, resultado de una crianza ejemplar!”, comentó Marbelle.

