Se conocen nuevos detalles de cómo fue la salida de Carolina Cruz de Canal RCN

Carolina Cruz. Colprensa.

Hace días se conocían detalles de la tormentosa relación que vivió la famosa por cuenta de un mal amor que la hizo ver las duras y las más duras, que la famosa del Valle del Cauca plasmó en uno de los capítulos de su libro ‘Mi mundo, mis huellas’. Hoy, según informó Puzlo, se revelaron nuevos detalles de su vida profesional, luego de 13 años de haber trabajado para el Canal RCN, donde relata cómo fue su salida de la que fuera su casa estrella.

Allí no solamente fue presentadora de la sección de entretenimiento del noticiero, sino que hizo parte por un largo tiempo del matutino ‘Muy buenos días’, donde hizo equipo con Yaneth Waldman, Laura Acuña y el fallecido Jota Mario Valencia. También hizo parte del reality ‘Soldados 1.0’, entre otros.

Mientras se encontraba trabajando en el canal, la presentadora conoció al que hoy es el padre de sus hijos, Lincoln Palomeque y con el pasar del tiempo la relación se fue fortaleciendo de tal manera que decidieron trasladarse a los Estados Unidos a vivir, por lo que según indicó Pulzo, la exreina solicitó una licencia no remunerada al canal por tres meses, autorizada por el mismo presidente del Canal RCN.

Ya en Miami, Cruz se sintió ‘plena’ y ‘feliz’ como esposa y ama de casa, aprovechó el tiempo para adelantar sus estudios de inglés y a su pareja se le abrían las puertas en el país y en México, por lo que decidió extender su licencia por tres meses más, según relata en el libro.

Este fue el motivo por el cual la también empresaria tomó la decisión de no seguir trabajando para la que fuera su casa por tantos años, pero según menciona el libro, su retiro no se dio de la manera en que ella esperaba.

“Traté de pedir una cita en el canal, nunca me pudieron atender, así que viajé con mi carta y se la presenté a la encargada de recursos humanos explicándole los motivos. Ella se aterró con mi decisión, muchos creían que tenía exclusividad con el canal, pero si la había era de corazón, y jamás en un contrato”, agregó la ahora presentadora de Caracol, que también indicó que previo a la entrega de la carta, se sentó a revisar su contrato con un abogado para que todo estuviera más claro.

Al ver lo que estaba ocurriendo, la persona a quien le hizo entrega de la carta de manera casi que inmediata, contactó a Carolina Cruz con el vicepresidente del canal, quien le dio una cita para el día siguiente y pese a que ella lo describió como “una persona maravillosa”, el final no fue el del todo feliz, pues se llevó una gran sorpresa después de despedirse de sus compañeros de noticiero.

“Yo me imaginaba que me iban a dar otra alternativa, pero no fue así. Esa misma tarde me llegó un correo del presidente del canal en el que me decía que se había enterado de mi decisión, que se pondrían en contacto conmigo para el paz y salvo y se despedía con un ‘feliz tarde’. No me agradecieron, ni me cumplieron la cita que me habían programado con el vicepresidente para hablar o para saber cuál era la realidad de mi situación. Solo esperaba un ‘gracias’, después de 13 años jamás pensé salir de la manera en que salí”, rememoró la presentadora.

