El ‘padre’ Alberto Linero confiesa que discriminó y que se arrepiente de sus comentarios homofóbicos

Alberto Linero habla del estado de salud de su padre. Foto: Instagram Alberto Linero.

El padre retirado, Alberto Linero, uno de los sacerdotes más conocidos en Colombia por haber aparecido en varios programas de televisión hace unos años, se disculpó por sus posturas y comentarios homofóbicos en el pasado. El ahora conferencista lanzó su libro ‘Amar es ganarlo todo’ por lo que habló de la comunidad LGBTIQ.

“Yo hoy tengo claro que los seres humanos solo tenemos felicidad y solo podemos ser plenos si amamos de verdad y en libertad”, empezó diciendo Linero en diálogo con Pulzo y luego afirmó que actualmente no hace distinciones entre cómo se aman las personas. El medio le preguntó que si se arrepentía de sus acciones y respondió tajantemente que sí.

“Yo he vivido con varios Albertos Lineros, el de hoy es distinto al de hace unos años (...) me arrepiento de muchas cosas que he hecho y he dicho que soy un machista en recuperación, por ejemplo”, recogió Pulzo. Luego dijo explícitamente que se arrepentía de sus “acciones homofóbicas” porque muchas veces discriminó a personas de la comunidad.

Confesó que creía que hacia el bien y logró ser ofensivo, por lo que ya pidió perdón a “Dios y a la sociedad”. Luego aseguró que no es una “tragedia humana” amar a las personas y dijo que también se arrepiente de no haber expresado sus propios sentimientos como lo hace actualmente.

También por estos días Linero concedió una entrevista al portal Ultima Hora Colombia en el que compartió algunas de sus reflexiones sobre lo que él considera que es el amor, la vida, la orientación sexual y, además, habló de la política nacional.

El ‘Padre Linero’, como es conocido por millones de colombianos, mencionó que el paro nacional fue producto de la inconformidad que sienten los jóvenes en el país, “Es válida, justificada y legítima, este país se merece las protestas y en eso no tengo ninguna discusión”. Asimismo, indicó que el manejo dado a las marchas por parte del Estado fue equivocado, porque sí hubo abusos.

Otra de las reflexiones que compartió el líder espiritual fue la siguiente: “¿que hubo vándalos?, también, una de las tragedias fue que quisieron confundir protestas con vandalismo y la enseñanza que me dejó es que el camino tiene que ser político, nunca violento”.

De otra parte, al preguntarle sobre su opinión acerca de aquellos que indican que la protesta social no existe, sino que todo lo quieren reducir a temas de vandalismo o en mayores términos, a un terrorismo desmedido que se plantea desde otros escenarios políticos, la respuesta de Linero fue: “le digo a esas voces que están viviendo en Marte, que están viviendo en Venus, pero en el país en el que yo vivo, insisto, las protestas son justificadas y legitimas, aquí hay con que estar inconforme”.

Luego se refirió a la política y dijo que espera que llegue alguien de centro al poder que entienda el momento económico del país y los aspectos sociales.

Feliz con haber dejado el celibato

En diálogo con Pulzo, Linero dijo hace unos meses que estaba feliz de haber dejado la iglesia y que se siente feliz de tener una pareja. “Todo fue difícil. No fue fácil dejar el ministerio presbiteral que había ejercido por 25 años. Mi decisión es fruto de un proceso de oración y de un diálogo con Dios, lo tengo claro en mi corazón”, dijo en la entrevista.

Así como su relación, el samario asumió nuevas responsabilidades y obligaciones, tanto económicas como laborales.

“Son las consecuencias de las decisiones y estoy feliz de haberlas tomado, de poder mirar a los ojos a las personas y decirles, ‘estoy haciendo lo que mi corazón merecía’”, expresó.

