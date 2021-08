En Toluviejo, Sucre, 9.000 personas acudieron a vacunarse para poder participar en una rifa de medio millón de pesos

La vacunación, entre tanto, sigue avanzando a paso firme y el domingo fueron aplicadas 226.820 vacunas, de las cuales 66.646 corresponden a segundas dosis y 7.072 de la monodosis de la farmacéutica Janssen. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

El Plan Nacional de Vacunación avanza en el país y, según el último reporte del Ministerio de Salud con corte en el 3 de agosto, se han aplicado 28.608.522 dosis en todo el territorio nacional, de las cuales 10.040.979 corresponden a segundas dosis y 2.501.113 a monodosis. En total, 12.542.092 de colombianos tienen completo su esquema de vacunación contra el coronavirus.

Sin embargo, en algunas zonas del país hay preocupación por la presencia de personas que no se quieren vacunar, lo que está generando bajas cifras en la inmunización de los habitantes. Un ejemplo de esto es el municipio de Toluviejo, en el departamento de Sucre, donde la preocupación por la baja asistencia de ciudadanos a los puestos de vacunación hizo que las autoridades se inventaran una estrategia para promover la vacunación.

Toluviejo es uno de los muinicipios colombianos en los que ya está habilitada la vacunación para mayores de 18 años, pero ni siquiera esto estaba logrando que las personas fueran a los puestos de vacunación para inmunizarse. Ante esto, la administración local anunció la rifa de $500.000 pesos entre las personas que se hubieran inmunizado, acción que logró un récord de vacunación en el lugar.

En las últimas horas, 9.000 habitantes de Toluviejo acudieron a los puestos de vacunación para recibir la vacuna contra el coronavirus y poder ser el ganador del medio millón de pesos. Por las calles del municipio se regó la noticia de que todos aquellos que se vacunaran recibirían un boleto para una rifa de $500.000 pesos que estaba realizando la administración local, lo que hizo que miles de ciudadanos se agolparan en los lugares de vacunación, cosa que no pasaba aunque para vacunarse no se requiriera cita previa.

La estrategia de la administración local funcionó tanto que superó las expectativas alcanzando una cifra rédord en las últimas horas, con 9.00 habitantes inmunizados. Además, el impacto fue tal que hubo un momento en que tuvieron que ir por más bonos, pues no alcanzaban para las personas que acudieron a vacunarse.

“La estrategia se implementó en vista de que las personas estaban un poco incrédulas con relación a la vacuna, no creían en su efectividad y no querían acercarse a los puestos de vacunación”, explicó Diana Paternina, la directora de Salud Pública de Toluviejo. La funcionaria agregó, según citó El Tiempo, que en el municipio les preocupaba que, a pesar de ser uno de los territorios incluido dentro del plan piloto diferencial, las personas no acudían.

Hacer parte del plan piloto diferencial significa que todos los habitantes mayores de 18 años pueden ir a vacunarse sin necesidad de agendar cita previa, un plan que inició en municipios con menos de 50 mil habitantes y desde hace algunos meses se amplicó a aquellos con cerca de 100 mil habitantes.

La funcionaria de Toluviejo señaló que la vacunación “subió muchísimo, muchísimo. Una estrategia que dio mucho para hablar positivamente, aunque como todas las cosas también negativas, porque decían que la salud es responsabilidad de todos y no hay que esperar a que les den algo para conservarla”.

Sobre cómo funcionó, Diana Paternina explicó que para su equipo fue muy importante imponer una estrategia que motivara la vacunación en el municipio y así lograr la inmunidad de rebaño. Tras vacunarse, los asistentes no solo recibían su carnéde Mi Vacuna, sino que también adquirían el bono para participar en la rifa. “Se entregaba una boleta con unos números a cada persona, se anotaban los nombres y la verdad que todo fue un éxito”, explicó.

“La primera meta que teníamos era vacunar a los adultos mayores y se cumplió al aplicarle el biológico a 696, en una cobertura del 100 por ciento y la cifra aumentó con las personas a partir de los 18 años por ser un municipio de vacunación integral”, citó a la funcionaria El Tiempo. Además, resaltaron que gracias a esto, Toluviejo está muy cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño.

