‘La Venezuela que viví’: el libro de la excanciller María Ángela Holguín sobre la relación de Colombia y el país vecino

La excanciller colombiana María Ángela Holguín volvió al ruedo de la opinión pública del país, no solo por las denuncias hacia el presidente Iván Duque de que no la apoyó para que presidiera la Secretaría Iberoamericana en España, sino también porque lanzó su libro “La Venezuela que viví”.

La producción literaria de la también exministra de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Juan Manuel Santos, será una de las muestras más claras de la compleja relación entre Colombia y Venezuela.

Cabe recordar que cuando Holguín estuvo al frente de la Cancillería nacional fue testigo de la crisis que comenzaba a vivir el país vecino por la implantación del régimen venezolano, la devaluación del precio del petróleo y el éxodo migratorio que enfrentaban los habitantes de esa nación.

El libro fue producido por la editorial Planeta y allí, la también exembajadora de Colombia en Venezuela en el gabinete de Álvaro Uribe, refleja la tensa situación que vivió en la nación fronteriza. De acuerdo con la casa editorial que distribuirá el escrito:

‘La Venezuela que viví' fue publicado en mayo pasado y, de acuerdo con lo que la misma Holguín reveló en diálogo con la emisora W Radio, no quiere atacar a los gobiernos de turno ni de Colombia, ni de Venezuela, sino que quiso hacer un recuento de la tensa situación de un Estado que, tal y como dice la portada de su libro, es “la historia de diez intensos años de un país que cambió para siempre”.

En su producción, la exministra cuenta lo que experimentó tratando con el hoy presidente y dictador venezolano, Nicolás Maduro, y quien fuera canciller de Hugo Chávez cuando este dirigió a ese país. “El Nicolás Maduro presidente es muy distinto al Nicolás Maduro canciller”, dijo en los micrófonos de la W, donde aseguró, además, que al hoy jefe del régimen de ese país:

Cabe recordar que María Ángela Holguín fue uno de los alfiles más importantes dentro de la administración de Juan Manuel Santos. Por ocho años, la mujer enfrentó las rupturas y complicaciones entre Venezuela y Colombia con sus varios gobiernos de bagaje dentro de las relaciones exteriores del país.

De hecho, gracias a su amplia experiencia en política internacional, se conoció que la excanciller es una de las más opcionadas y capacitadas para liderar la Secretaría General Iberoamericana en España y la falta de apoyo al interior del Gobierno de su país sería una razón de peso para no ser escogida.

“Les dije que yo no creo que este gobierno me apoye, francamente y de una vez. No piensen en mí. Después me mandaron otro mensaje en el que ellos insistían que necesitaban una persona con experiencia y necesitaban que fuera una mujer. A eso, entonces, dije que habría que preguntarle a Duque y mandarle un mensaje a ver qué piensa. Entiendo que lo que le ha dicho a los países es que Colombia no tiene candidato y no va a apoyar. Es difícil un cargo de esta categoría sin el apoyo del Gobierno”, aseveró a W Radio.