El Pacto Histórico irá con lista cerrada a las elecciones del Senado en 2022

Este jueves el Pacto Histórico conformado por partidos y movimientos de oposición (Polo Democrático, Mais, Colombia Humana, entre otros) anunció que se irán por lista cerrada para las elecciones al Senado en 2022. Esto quiere decir que una persona será elegida como cabeza de lista y atraerá los votos para la coalición.

La decisión se tomó tras tres meses de debate interno y una votación 28 a 6 que dejó en firme que será en ‘cremallera’, es decir que dicha lista se alternará entre hombres y mujeres para completar la paridad, además, anunciaron que tendrán una lista “diversa y con una participación histórica de los indígenas y la comunidad afro”.

El senador Iván Cepeda resaltó que será una lista pluralista y diversa que representará los sectores sociales y étnicos y “que permitirá la renovación del Congreso a través de un programa de reformas estructurales que se plasmarán en actos legislativos y proyectos de ley que estamos ya preparando”.

<i>“En nuestra lista estará representada la diversidad de sectores sociales, la juventud, intelectuales y liderazgos de opinión, el liberalismo socialdemócrata, el empresariado, la gente trabajadora, el campesinado, la comunidad del LGTBIQ+, toda la diversidad regional, cultural y espiritual que conforma nuestra amada patria” </i>señalaron<i>.</i>

El senador Roy Barreras especificó que el Pacto “tendrá la única lista en Colombia que garantizará la elección de la mitad de las mujeres como Senadoras y Representantes a la Cámara en nuestro país”.

A pesar de que no hay cabeza de lista definida, se baraja la posibilidad que sea la actual representante a la Cámara, María José Pizarro y se descartaría al senador Gustavo Bolívar ya que en entrevista con Infobae Colombia, el congresista afirmó que si se elegía lista cerrada “aprovecho esa papaya para salirme porque la verdad necesito hacer otras cosas fuera de la política para no quebrarme”.

Cómo funciona

La lista cerrada es la modalidad en la que un partido político o, en este caso una coalición, se presenta a una corporación pública como el Senado o la Cámara con solo un representante. Allí se define el orden descendente y de acuerdo al número de votos que reciba la persona que ocupa el número uno, los siguientes en la lista van logrando curules.

Por eso es común que el primer de la lista uno sea un personaje conocido como lo hizo el Centro Democrático en 2014 con Álvaro Uribe Vélez logrando 20 cupos en el Senado. Ese año el expresidente recibió más de 2 millones de votos, siendo el congresista más votado, seguido de Antanas Mockus.

Por el contrario en la listas abiertas se vota por cada persona que conformaría el Pacto Histórico y las personas irían a las urnas a marcar un número en particular para demostrar su apoyo en un candidato en particular.

Y esta es la lista que prefieren miembros de la coalición como Carlos Carrillo, concejal bogotano del Polo quien calificó la modalidad cerrada como un “gravísimo error” afirmando que la lista tendría menos apoyo porque “en Colombia no existe una tradición de listas cerradas, la mayoría de colombianos y especialmente el voto de “opinión” quiere votar por liderazgos particulares, y no lo digo yo, lo dicen los resultados, el caso más claro es la lista al Concejo de Bogotá en 2019″.

“El ejemplo exitoso de la lista de Uribe en 2014, es en sí mismo una prueba de que en Colombia la gente vota más por individuos que por partidos o movimientos, @AlvaroUribeVel mismo estaba en la cabeza de la lista y hasta en el logo del partido, el éxito fue él, no la lista”.

Además, explicó que al ser cerrada las personas sí o sí van a darle apoyo a algunas personas en particular que quizá no sean de su gusto, lo que podría generar incluso que alguien se abstenga de votar por la coalición solo por no tragarse ese “sapo”, como él mismo lo califica.

Además dijo que las personas que queden con los puestos después del 20 van a tener menos posibilidades y no va a haber esperanza, lo que podría generar un “éxodo”.

