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Luis Díaz también hizo historia con la Selección Colombia: igualó récord mundialista de Chile 1962

El colombiano se llevó el premio a la figura del partido ante Uzbekistán por marcar un gol y una asistencia en su primera participación en el certamen de la FIFA

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Luis Díaz respondió de la mejor manera a las expectativas que la afición tenía en el atacante para el debut en el Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Luis Díaz respondió de la mejor manera a las expectativas que la afición tenía en el atacante para el debut en el Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La Selección Colombia hizo valer su condición de favorito en las apuestas para vencer a Uzbekistán en el inicio del Mundial 2026 y lo logró con marcador de 3-1 que, de no ser por la mala puntería de los asiáticos, pudo ser más apretado sobre el final de la parte complementaria.

Luis Díaz volvió a ser la estrella de la Tricolor, tal como lo hizo en las eliminatorias y la Copa América 2024, gracias a que hizo la asistencia para la anotación de Daniel Muñoz en la apertura de la pizarra en Ciudad de México, y amplió la ventaja con la segunda anotación.

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Al extremo se le vio muy emocionado desde antes del partido, pero la experiencia ganada con los años le permitió ser el líder del combinado nacional y ahora se enfoca en la segunda jornada, en la que sueña con otra presentación importante ante la República Democrática del Congo.

Dato histórico de Luis Díaz en los mundiales

El guajiro es una de las promesas en la Copa del Mundo por su rendimiento en los últimos años, la campaña con el Bayer Múnich y ser importante para la selección Colombia, y ya empezó a rendir con su actuación en la primera jornada, aunque falta mucho en el torneo de la FIFA.

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Luis Díaz es el segundo jugador de Colombia que hace un gol y una asistencia en los mundiales, una marca que llevaba 64 años sin conseguirse y ahora está en manos del futbolista de 29 años, además de que igualó una marca que pertenecía a otro deportista de la Costa Atlántica.

Luis Díaz
Luis Díaz iguala a Antonio Rada como los colombianos que hicieron gol y asistencia en un Mundial de la FIFA - crédito @2010MisterChip/X

Dicha información fue entregada por el periodista español Alexis María Martín-Tamayo, conocido en las redes sociales como MisterChip por sus datos y estadísticas poco comunes del fútbol internacional, y para la Copa del Mundo publicó una información que llenó de orgullo a los colombianos.

“Es solo el segundo jugador colombiano en toda la historia que firma un gol y una asistencia en su debut en la Copa del Mundo. El otro fue Antonio Rada en el Mundial 1962 (Colombia 4-4 URSS)”, escribió el comunicador ibérico al recordar ese famoso empate con el “Gol Olímpico” de Marcos Coll.

Antonio Rada
Antonio Rada, leyenda del Junior, integró la plantilla de la Selección Colombia que disputó su primera Copa del Mundo en 1962, cuando fue eliminada en primera fase - crédito @eldoctorpelaez/X

El atacante del Bayern Múnich también es llamado a dejar huella como James Rodríguez en Brasil 2014, cuando hizo seis goles y dos asistencias, hechos que le valieron el premio de la Bota de Oro, por parte de la FIFA, además del mejor gol por su anotación en octavos frente a Uruguay.

“La clave está en siempre creer en el plan”

Luego del compromiso en el estadio de la Ciudad de México, Luis Díaz reveló en charla con la prensa que “desde el calentamiento estaba que lloraba, sentía algo especial. Se me vinieron cosas del pasado porque lucho por estos momentos. Cumplí el sueño que tenía de pequeño con mi selección, por mi país y qué más bonito que cumplir con un gol y una asistencia”.

Sobre Uzbekistán, el guajiro explicó que faltó más paciencia para vencerlo con un marcador más abultado: “Sabíamos que enfrentaríamos a un rival muy duro, ya esperábamos el partido así. Como era el primer partido, quieres hacer las cosas bien y de repente no te sale todo, pero al final controlamos, conseguimos recuperar la ventaja y anotar el tercero hacia el final”.

El combinado nacional sacó adelante un partido complicado y ganó con anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz, Jáminton Campaz y el descuento de Abbosbek Fayzullaev - crédito Tyc Sports

“Fue difícil recibir un gol cuando teníamos el control del partido, pero somos un equipo que ha madurado, hoy estamos preparados para recibir ese tipo de golpes; la clave está en siempre creer en el plan que nos dio el profe, eso fue lo que hicimos y obtuvimos la recompensa”, añadió.

Finalmente, Luis Díaz se refirió a cómo va el grupo K: “Aunque siempre pensamos en nosotros, es cierto que el empate entre Portugal y Congo fue bueno para nosotros, cumplimos con los tres puntos, ya a partir de mañana pensaremos en lo que viene”.

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