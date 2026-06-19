Colombia

Richard Ríos habló de “egos” en la selección Colombia tras ser suplente ante Uzbekistán: le envió mensaje a Gustavo Puerta

Tras el triunfo del debut, el plantel ya trabaja para el partido ante República del Congo en Guadalajara, mientras el cuerpo técnico evalúa variantes en el mediocampo

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El centrocampista compartió una foto acompañada de un mensaje de resiliencia y perseverancia - crédito richardrios.m / Instagram
Richard Ríos habló tras quedar en el banco en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán- crédito richardrios.m / Instagram

Richard Ríos rompió el silencio luego de permanecer en el banco de suplentes durante el estreno de la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde el técnico Néstor Lorenzo optó por Gustavo Puerta como titular en el mediocampo.

La decisión marcó uno de los principales temas de conversación tras la victoria ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un partido que mostró la competencia interna y la cohesión del plantel colombiano.

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Competencia en la zona media: el recambio que definió Lorenzo

Durante la fase previa al Mundial, Gustavo Puerta fue consolidándose en el mediocampo colombiano, desplazando a Richard Ríos, que se mantuvo como titular durante buena parte de la eliminatoria.

El entrenador Néstor Lorenzo valoró el rendimiento del joven mediocampista y optó por alinearlo junto a Jefferson Lerma en el debut ante Uzbekistán. La actuación de Puerta fue reconocida tanto por la prensa como por sus compañeros de equipo.

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Néstor Lorenzo eligió a Gustavo Puerta como titular en el mediocampo junto a Jefferson Lerma para el estreno de Colombia en el Estadio Azteca - crédito Reuters
Néstor Lorenzo eligió a Gustavo Puerta como titular en el mediocampo junto a Jefferson Lerma para el estreno de Colombia en el Estadio Azteca - crédito Reuters

Ríos, actualmente en el Benfica de Portugal, ingresó en la segunda mitad del encuentro para aportar marca en los minutos finales, tras una primera parte donde la zona media requirió ajustes tácticos.

El propio jugador explicó al término del partido: “Siempre es bueno tener jugadores como Puerta. Me encanta cómo juega ese pelao’, porque no le pesa la camisa... se lo ganó a pulso”, declaró Ríos en zona mixta, en declaraciones recogidas por DSports. Así, el mediocampista aceptó la decisión de Lorenzo y resaltó la calidad de su colega.

El mensaje de Ríos: competencia sana y unidad en la Selección

Consultado sobre cómo vive el momento de perder la titularidad, Richard Ríos insistió en el carácter constructivo de la rivalidad interna. “Se tiene una competencia sana y siento que para él como para mí nos ayuda”, afirmó el exjugador de Palmeiras, subrayando que la selección dispone de variantes para afrontar diferentes partidos. En palabras del propio futbolista, “el profesor puede tener a disposición a cualquiera de los dos”.

Richard Ríos, mediocampista del Benfica, ingresó en el segundo tiempo para reforzar la marca tras ajustes tácticos en el mediocampo colombiano - crédito Eloisa Sanchez / Reuters
Richard Ríos, mediocampista del Benfica, ingresó en el segundo tiempo para reforzar la marca tras ajustes tácticos en el mediocampo colombiano - crédito Eloisa Sanchez / Reuters

Sobre la relación con el cuerpo técnico, Ríos dejó claro que tanto él como sus compañeros están disponibles para lo que requiera el entrenador argentino. “Estamos a disposición para lo que el profesor necesite”, enfatizó el volante, que además resaltó el ambiente de unión y camaradería en el grupo. “Estamos unidos, somos una familia, sin importar quién juegue. No hay egos. Todos somos uno”, añadió al medio deportivo.

La actitud del mediocampista fue valorada positivamente dentro del grupo, donde la competencia por un lugar en el once inicial no ha generado fricciones. Ríos reiteró su respaldo a Puerta, al que describió como “un jugadorazo” y destacó el mérito de haberse ganado el puesto en un escenario de máxima exigencia.

El futuro inmediato de Colombia y la disputa en el mediocampo

La Selección Colombia ya se concentra en su enfrentamiento ante Congo, programado para el martes a las 9:00 p. m. en Guadalajara. El cuerpo técnico seguirá evaluando el rendimiento de sus piezas, mientras la competencia por el mediocampo se mantiene abierta.

Gustavo Puerta se consolidó antes del Mundial 2026 y desplazó a Richard Ríos, que había sido titular durante gran parte de la eliminatoria - crédito Isaac Esquivel / EFE
Gustavo Puerta se consolidó antes del Mundial 2026 y desplazó a Richard Ríos, que había sido titular durante gran parte de la eliminatoria - crédito Isaac Esquivel / EFE

Ríos no descartó la posibilidad de compartir la titularidad junto a Puerta y Lerma, indicando que todos los jugadores están preparados para responder según lo requiera el partido. Richard Ríos, al cerrar sus declaraciones, enfatizó el valor de la competencia interna y la ausencia de egos en el combinado:

“Lo más importante es que el grupo está unido. Somos una familia muy grande y, sin importar quién juegue o no, no hay egos. Lo pudieron ver: todos somos uno”. El mediocampista reafirmó su admiración por Puerta y celebró el crecimiento de su compañero, mientras Colombia avanza en el Mundial con el objetivo de consolidar su lugar en la siguiente fase.

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