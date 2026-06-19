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El tercer Major del año llega con presencia colombiana: horarios y cómo ver a Marcelo Rozo y Nico Echavarría en acción

Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría serán los dos representantes colombianos en el US Open 2026, tercer Major de la temporada, que se disputará del 18 al 21 de junio en Shinnecock Hills Golf Club, Nueva York

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El golfista profesional colombiano Nicolás Echavarría cuenta con 3 títulos en el PGA Tour, su circuito principal. Cognizant Classic, Championship y Puerto Rico Open - crédito @nicolas_ech/Instagram

El golf mundial vuelve a centrar todas sus miradas en uno de los torneos más exigentes de la temporada. El US Open, el tercer Major del año, reunirá a las grandes figuras del circuito y tendrá nuevamente representación colombiana con Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría, quienes buscarán hacer historia en uno de los escenarios más difíciles del calendario.

El campeonato se disputará del jueves 18 al domingo 21 de junio en el campo de Shinnecock Hills Golf Club, ubicado en Southampton, Nueva York. La sede es reconocida por su dificultad, especialmente por sus calles estrechas, sus rápidos greens y la influencia del viento, elementos que suelen convertir al US Open en una prueba de paciencia, precisión y estrategia.

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La edición de este año llega después de dos primeros Majors que dejaron grandes historias. El calendario comenzó con el Masters, donde Rory McIlroy consiguió una nueva victoria, mientras que el PGA Championship coronó a Aaron Rai. Ahora, el turno es para el campeonato nacional de Estados Unidos, donde los mejores jugadores del mundo competirán por quedarse con uno de los trofeos más prestigiosos del golf.

Nico Echavarría suma, en total, como golfista profesional (incluyendo otras giras anteriores) suma 7 victorias en su carrera - crédito Imagn Images/Raymond Carlin III
Nico Echavarría suma, en total, como golfista profesional (incluyendo otras giras anteriores) suma 7 victorias en su carrera - crédito Imagn Images/Raymond Carlin III

Colombia vuelve a tener protagonistas en un Major

La bandera colombiana estará presente con dos jugadores que llegan con la ilusión de competir al más alto nivel. Nicolás Echavarría, uno de los golfistas colombianos con mayor proyección internacional, tendrá la oportunidad de medirse contra los mejores del planeta en un escenario de máxima exigencia.

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El antioqueño compartirá grupo en la primera ronda junto al danés Nicolai Højgaard y el escocés Robert MacIntyre. Su salida está programada para las 3:58 p. m. hora del Este de Estados Unidos, es decir, aproximadamente a la 1:58 p. m. en Colombia.

Por su parte, Marcelo Rozo también estará en el field del US Open. El colombiano tendrá como compañeros de salida al islandés Arni Sveinsson y al japonés Taihei Sato. Su horario de inicio será a las 4:20 p. m. ET, equivalente a las 2:20 p. m. en territorio colombiano.

Para ambos jugadores será una oportunidad importante de mostrar su nivel en un torneo donde cada golpe cuenta. El US Open suele castigar los errores y premia a quienes logran mantener la concentración durante cuatro jornadas de alta presión.

El US Open 2026 se celebrará del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2026 en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York - crédito Imagn Images/Pamela Smith
El US Open 2026 se celebrará del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2026 en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York - crédito Imagn Images/Pamela Smith

Horarios y cómo ver el US Open 2026

Los aficionados del golf en Colombia podrán seguir la acción del tercer Major del año desde el jueves 18 de junio, cuando comenzarán las primeras rondas. La cobertura televisiva internacional estará encabezada por NBC y USA Network en Estados Unidos, mientras que las plataformas digitales ofrecerán seguimiento en vivo y grupos destacados.

La programación de televisión en Estados Unidos inicia el jueves con transmisión desde las 6:30 a. m. ET hasta las 8:00 p. m. entre USA Network, NBCSN y Peacock. Para Colombia, esto significa una jornada que comienza aproximadamente desde las 5:30 a. m.

Durante el viernes 19 de junio continuará la segunda ronda con cobertura desde la mañana. El sábado 20 y domingo 21 llegará el momento decisivo con las rondas finales, donde se definirá al campeón del US Open.

En cuanto a plataformas digitales, los aficionados podrán seguir el torneo mediante Peacock, USOpen.com y la aplicación oficial de la USGA, que tendrán transmisiones especiales, grupos destacados y seguimiento de los jugadores.

El golfista profesional colombiano Marcelo Rozo suma 10 títulos a lo largo de su carrera - crédito US Open
El golfista profesional colombiano Marcelo Rozo suma 10 títulos a lo largo de su carrera - crédito US Open

Un reto marcado por la historia del campo

Shinnecock Hills no es una sede desconocida para el US Open. Su diseño y condiciones han hecho que sea considerado uno de los campos más complicados del mundo. El viento puede cambiar completamente la estrategia de los jugadores y obliga a pensar cada golpe antes de ejecutarlo.

Los favoritos llegan con diferentes objetivos. Scottie Scheffler buscará completar el Grand Slam de carrera con un triunfo que le permita sumar el US Open a su lista de grandes campeonatos, mientras que otras figuras como Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Xander Schauffele aparecen entre los nombres llamados a luchar por el título.

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