Escocia vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia a los africanos en su segunda salida por el Mundial 2026

Escocia buscará su segunda victoria en el Mundial 2026 contra Marruecos para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final - crédito FRANCK FIFE / AFP

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se encuentra en su segunda jornada de la fase de grupos, en la que se empezarán a ver los primeros clasificados a los dieciseisavos de final, así como aquellas escuadras que quedarán eliminadas antes de tiempo y las que continuarán en la pelea.

Escocia quiere ese cupo a la siguiente fase ante Marruecos, su rival en una nueva presentación de los británicos para mejorar lo hecho frente a Haití, al que venció por la mínima diferencia y dejó muchas dudas sobre el nivel de la plantilla, el reto ante conjuntos fuertes y el planteamiento táctico.

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Los africanos parten como favoritos para quedarse con el triunfo en el grupo C, debido a que mostraron un rendimiento alto en el debut contra Brasil en Nueva York, en el empate 1-1 que opacó a la “Pentacampeona” y fortaleció a los “Leones del Atlas” para repetir la campaña de 2022.

Hora y dónde ver Escocia vs. Marruecos

En la segunda fecha de la Copa del Mundo habrá compromisos de mucho interés para los aficionados porque se verán selecciones importantes y prometen dar espectáculo, ese es el caso de los británicos, quienes no desean verse inferiores a los marroquíes, sino hacerles frente.

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El partido de Escocia y Marruecos será el viernes 19 de junio desde las 5:00 p. m., hora de Colombia, donde se podrá ver en televisión a través de los canales RCN, Caracol y Directv Sports, así como por las plataformas digitales de Ditu, Deportes RCN y la de suscripción paga DGO.

Escocia tiene una oportunidad enorme de superar la fase de grupos, si supera a Marruecos en Boston - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Dicho encuentro se disputará en el estadio de Boston, conocido comercialmente como Gillette Stadium, ubicado en el pueblo de Foxborough, al sur de la ciudad, cuenta con capacidad para 68.756 y es la sede de siete juegos en el campeonato de la FIFA, uno de ellos por cuartos de final.

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Escocia ya sabe lo que es ganar en Boston, pues allí fue donde venció a Haití por la mínima diferencia, con anotación de John McGinn en el primer tiempo y bajo un marco espectacular por los miles de aficionados de ese país que viajaron a Estados Unidos.

Escocia no se vio de la mejor manera en el partido ante Haití por el corto marcador - crédito Winslow Townson/IMAGN IMAGES vía Reuters

Para los europeos, es fundamental ganar este juego para llegar tranquilos a la última fecha, cuando cerrará la fase de grupos ante nada menos que Brasil el miércoles 24 de junio, así que el objetivo es no disputar la clasificación bajo ese escenario por los riesgos que conlleva.

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“Marruecos es un equipo de primer nivel”

En rueda de prensa, el técnico de Escocia, Steve Clarke, afirmó que su equipo debe demostrar todo el proceso y talento en esta clase de duelos: “Contra rivales fuertes tenemos que estar a un alto nivel. Lo sabemos. A veces, la mentalidad escocesa hace que nos sintamos más cómodos cuando somos menos favoritos. Fuimos favoritos contra Haití y el partido fue complicado, pero logramos ganar”.

El entrenador destacó el nivel de los africanos: “Tienen un gran espíritu de trabajo, potencia y velocidad. Tienen destellos de habilidad también y pueden abrir un partido perfectamente en el momento menos esperado. Pueden ganar en el uno contra uno”

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Steve Clarke, técnico de Escocia, quiere tomar precauciones para medirse con Marruecos en el Mundial 2026 - crédito David Butler Ii/IMAGN IMAGES vía Reuters

“Para mí, Marruecos es un equipo de primer nivel. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel para competir. Cuando juegas contra un equipo de los diez mejores del mundo tienes que ser bueno en lo que haces sin balón”, añadió.

Clarke terminó al decir que “debemos evitar pérdidas de balón, ser buenos con eso también. Marruecos es un equipo realmente muy bueno. Llegó a semifinales en el último mundial y creo que el de esta edición es un poco mejor todavía. Eso refleja la tarea que tienen los jugadores por delante".

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