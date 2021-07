Entrevista a Gustavo Bolívar, sin papel seguro para el 2022: “tememos a que un candidato del uribismo pase a segunda vuelta”

Uno de las figuras más representativas del petrismo en Colombia es sin duda el senador Gustavo Bolívar. No solo acompañó a Gustavo Petro en su candidatura presidencial en 2018 sino que ese mismo año ganó su curul en el Congreso en las elecciones legislativas, siendo uno de los más votados en todo el país.

A un año de que los colombianos deban salir a las urnas para renovar el Congreso y elegir nuevo presidente, el movimiento de la Colombia Humana, el Polo Democrático, Mais, colectividades indígenas, la UP, Todos Somos Colombia, Partido del Trabajo de Colombia y la Unidad Democrática, se unieron para conformar el Pacto Histórico, la lista por la que quieren conquistar el voto de los ciudadanos sobre todo para ganar sillas en el Capitolio.

En conversación con Infobae Colombia, el senador Bolívar habló sobre cómo van conformando esta lista, sobre si piensa liderarla para arrastrar votos, y sobre sus más recientes polémicas por la supuesta financiación a jóvenes de la primera línea.

Infobae Colombia: Senador, ¿cómo van en la tarea de conseguir esas personas que probablemente estarán en la lista del Pacto Histórico para las elecciones del próximo año?

Gustavo Bolívar (GB): Son varias etapas, la primera es definir qué carácter va a tener la lista y en eso estamos hace varios meses. Hoy se supone íbamos a definirlo, pero el Polo pidió aplazar esa decisión porque ellos son partidarios de la lista abierta y nosotros de la lista cerrada. Cuando salgamos con esa definición de si es abierta o cerrada, entramos a una etapa de inscribir a la gente, porque hay mucha gente que está pidiendo pista para entrar al Pacto Histórico y la idea es que se abra una etapa de inscripción y después viene el consenso político de quiénes van a estar en la lista tanto del Senado como en las regiones en la Cámara.

Ustedes buscan ser mayoría en el Congreso dejando por fuera, según ustedes, a los politiqueros de siempre. ¿Qué perfil tienen que tener esas personas que vayan por el Pacto Histórico?

GB: Si queremos cambiar el Congreso definitivamente tienen que haber personas distintas, pero no es un cambio de puestos, sino en un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y sobretodo de hojas de vida. Quienes lleguen por el Pacto Histórico deben ser personas muy transparentes en su vida pública, en su pasado, y personas que le puedan aportar al país desde sus distintas profesiones o de sus distintos talentos.

Y eso va a ser lo complicado porque hay personas que quieren llegar pero no tienen esas credenciales tanto éticas como morales y ahí es donde nosotros tenemos que dar un gran debate sobre si queremos cantidad o si queremos calidad. Si queremos llenar el Congreso por llenarlo entonces abrimos las puertas de para en par y que entre cualquiera y eso no lo queremos varios que estamos ahí. Y si queremos calidad, pues se hace una lista con personas que no necesariamente tenga votos pero que tengan una lucha, un trabajo social y un buen nombre, para que el electorado tome la decisión de si lo apoya o no.

¿Cuál será su papel en las elecciones del 2022?

GB: Si la lista es abierta yo necesariamente tendría que ir porque con mi votación puedo jalar a varios candidatos que no logren tantos votos. Si es cerrada había dicho que no iría porque ya es la persona la que votaría por el logo del Pacto Histórico y ahí ya no van nombres, ´si hay una lista de nombres, pero en sí la gente vota es por el movimiento político y aprovecho esas papaya para salirme porque la verdad necesito hacer otras cosas fuera de la política para no quebrarme.

Pero hay una tercera vía y es que como tengo tantas demandas en la Corte Suprema por el tema de la Vaki para entregarle cascos y respiradores a los jóvenes de la primera línea, a mí sí me da temor que al salirme, en la justicia ordinaria, la Fiscalía que persigue a la oposición pues me abra los procesos y ellos sí los lleve a felices términos para ellos. Yo sé que la Corte es más ecuánime y uno sencillamente aportando las pruebas que tiene que son los recibos de las compras de almacenes de cadena, una Vaki pública y las entregas de estos elementos de protección pues no pasará nada, pero con una Fiscalía entregada al fascismo a mí sí me da temer que puede haber una persecución. Entonces ya esa tercera decisión depende si los casos se cierran en la Corte antes de que se presenten las listas.

¿Cree que alguien en serio pueda ganarle a Gustavo Petro en una consulta para elegir al candidato único del Pacto Histórico, o cuál es la intención de esa consulta?

GB: La consulta se abre esperando que lleguen más candidatos. Sabemos que va a allegar Francia Márquez, que llegue Luis Fernando Velasco del partido Liberal, pero no está decidido. Pero la consulta no se abrió para que Gustavo le gane a Roy y a Alexander López que seguramente pasaría sino para que haya una consulta más amplia y con la esperanza de que se unifique las consultas con la Coalición de la Esperanza, porque sí tenemos temor de que un candidato del uribismo pase a segunda vuelta y eso los pondría a ellos en una posición dominante teniendo en cuenta todos los poderes que manejan en Colombia. Nosotros queremos que al final confluyamos en una sola consulta.

Si eso no se puede pues irían ellos por su lado, y nosotros en nuestra consulta en medida que la regla se pueda fijar es que el segundo de esa consulta sería el candidato vicepresidencial de Gustavo Petro y ahí hay una gran debate porque no queremos que esa sea la fórmula porque puede ser un hombre y me parece que es dar ventaja porque todos los demás candidatos irán con una mujer y nosotros tendríamos a un hombre.

Ya que mencionó a la Coalición de la Esperanza, ¿cómo van a superar esos conflictos que se han creado entre los alternos desde el 2018, tienen alguna estrategia desde el Pacto Histórico?

GB: Lo político, lo programático y lo electoral van por caminos distintos. En lo programático tenemos mucha coincidencias es sencillamente sentarnos y elaborar un programa de gobieno de obligatorio cumpliemnto para las partes en caso de que ganen ellos o ganemos nosotros, eso no tiene problema. Aquí el problema es en lo electoral, que aquí para descalificar al contrario nos hemos ido a uno límites horribles como el que usó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de estigmatizar a toda la Colombia Humana y a Gustavo Petro, por lo que yo hice. Y ellos aprovechan eso para lubricar su estrategia.

La derecha tiene una estrategia clara que es dividirnos y en parte lo ha logrado, entonces apoyan a Claudia y la retuitean, logran dividir a los alternativos. Y la estrategia del centro, es meter en la misma bolsa a Petro y a Uribe, entonces es que los “extremos” y los “extremos” y entonces siempre están con ese discurso de que la extrema izquierda incendia al país y que el otro mata a la gente, y ellos incólumes en el centro.

A mí me parece que esa estrategia es macabra porque primero nosotros no hacemos eso. Si analizan el timeline de de los trinos de Gustavo Petro desde que empezó el paro nacional hasta hoy ha sido llamados a la paz, llamados a la cordura, llamados a la movilización pacífica, no a los bloqueos, y lo que yo he hecho es simplemente proteger los ojos y la integridad de los jóvenes que venían siendo, antes de esa Vaki, pues castigados duramente, hay jóvenes mutilados ocularmente, muertos, desaparecidos. Pero venir a decir que con un casco y unos lentes transparentes un joven puede ir a secuestrar un bus, eso ya es salido de todo tono y eso ya no tiene conciliación.

¿Lo dice por lo que dijo la alcaldesa Claudia López?

GB: Sí, y voy a emprender acciones jurídicas contra Claudia López y contra 11 miembros del Centro Democrático que han calumniado la campaña que estoy haciendo y a mí, y me han puesto en la picota pública con todos los peligros que conlleva esto. Yo tengo que emprender acciones contra todos ellos, y eso se vuelve irreconciliable.

Al final estamos pensando que la gente, porque ya muchos ediles y congresistas del Partido Verde dicen que no le jalan a esa política de López de estigmatizar a la izquierda, entonces estamos apostando a que la consulta de marzo la gente la respalde y les retire el apoyo a ellos, y así no tenemos que esperar a que haya una unión con los jefes políticos de ese partido.

¿Ha reflexionado sobre toda esta polémica de la Vaki para comprar elementos de protección para la primera línea?, ¿se arrepiente de haberlo hecho?

GB: Nunca me arrepiento de lo que hago y lo voy a seguir haciendo porque yo no he cometido ningún delito. Nos están persiguiendo como si hubiéramos entregado armas, radios de comunicación lo que hacías las Convivir, lo que hacían ellos, inclusive me han dicho paramilitar por entregar unas gafas y un gafas. Sigo entregando los kits porque esa fue la promesa de la Vaki.

La Corte Suprema negó la pretensión de los denunciantes que pedían que nos congelaran esos fondos recaudados porque no hay elementos de juicio para pensar que nosotros estamos haciendo es algo ilegal. Todo lo hemos comprado en Homecenter, hemos pagado al gobierno IVA por esas cosas que hemos comprado, yo no sé entonces de dónde sale para ellos la ilegalidad. También tendrían entonces que judicializar a los cerca de 5 mil donantes que tuvo la campaña.

Retomemos el tema elecciones: si quienes pasan a segunda vuelta son el candidato del centro y del uribismo, ¿desde el Pacto a quién le dan el apoyo?

GB: Si alguien derrota a Petro o si ellos (Coalición de la Esperanza) pasan a segunda vuelta, sin ninguna duda tendrá nuestro voto. Lo que sea para que ese nefasto uribismo nos deje en paz a los colombianos, nos deje construir la paz. Cualquiera, Robledo, Fajardo, De la Calle, cualquiera que pase, allí estaremos. Nosotros no nos vamos a ir a ver ballenas y darles la espalda a los territorios que sufren la violencia, nunca lo haríamos, tengan seguro que cualquiera que pase de ellos, lo vamos a apoyar.

El uribismo parece tener como estrategia desmarcarse del presidente Iván Duque y ya empezó a dar nombres de posibles candidatos, ¿cree que les servirá para llegar a segunda vuelta?

GB: Muy complicado que ellos lleguen a segunda vuelta. Nosotros hemos hecho encuestas propias y muestran que el Centro Democrático no tiene la fuerza para pasar a segunda vuelta pero al final lo logran porque aparece Uribe en todo su esplendor con sus mentiras, con sus calumnias, con su estrategia de miedo, de asustar a Colombia y seguramente lo logran.

Además no tienen candidatos, no tienen buenos y los que he escuchado son caricaturas de candidatos. Personas comprometidas con la corrupción, con el despojo de tierras, con el guerrerismo con la destrucción de la paz y yo no creo que eso les funcione. No sé si se les aparezca un buen candidato o candidata al final, pero lo que tienen hoy no tienen con qué pasar.

Y cómo se van a desmarcar de Duque si han votado todo lo que ha propuesto Duque, es imposible. Tendrían que cortar e irse a la oposición el 20 de julio y eso no lo van a hacer. Si quieres desmarcarse del gobierno tendrían que pasarse a la oposición.

¿Alguna crítica al movimiento de político que usted representa?

GB: Nosotros somos muy autocríticos con esto porque queremos que no se nos salga de las manos. La principal sería la batalla que estamos dando varios para que no se nos vayan a colar más “manguitos” (se refiere al senador Jonatan Tamayo, conocido como Manguito) porque no lo vamos a permitir. Ahí sí prefiero irme.

Ninguna persona puede llegar aquí con intereses diferentes a la de cambiar el país, que si somos gobierno no nos pidan puestos, ni favores, aquí necesitamos compromiso de verdad.

