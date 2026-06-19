Colombia

Feria Expo Empleo del Sena ofrecerá más de 20.000 vacantes en Colombia el 19 de junio: en Bogotá hay 8.125 oportunidades

Los asistentes podrán recibir orientación ocupacional, inducción al aplicativo web de la Agencia Pública de Empleo y recomendaciones para acceder a programas de formación, además de apoyo para fortalecer competencias laborales

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Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
La Feria Expo Empleo Egresado Sena ofrecerá más de 20.000 vacantes laborales en Colombia el 19 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más de 20.000 vacantes laborales estarán disponibles en toda Colombia el viernes 19 de junio durante la Feria Expo Empleo Egresado Sena, una jornada nacional organizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y su Agencia Pública de Empleo (APE).

Solo en Bogotá, se podrá acceder a 8.125 oportunidades ofrecidas por 57 empresas con salarios que pueden llegar hasta los $6 millones, en una feria que busca conectar el talento nacional con las necesidades del sector productivo y facilitar el acceso al trabajo formal en distintas regiones del país.

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La sede principal de la Agencia Pública de Empleo Sena en Bogotá (calle 65 #11-70, primer piso) será el epicentro de la feria desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Allí, los asistentes encontrarán vacantes para perfiles operativos, técnicos, tecnológicos, administrativos y comerciales.

Entre los cargos ofertados figuran auxiliares administrativos, asesores comerciales, auxiliares de producción, técnicos de mantenimiento industrial, técnicos automotrices, operarios logísticos, cajeros, asistentes bilingües y otros perfiles altamente demandados en el mercado laboral actual. Los interesados podrán postularse de manera directa y participar en talleres para fortalecer competencias en la elaboración de hoja de vida, preparación para entrevistas y orientación ocupacional.

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Bogotá cuenta con más de 4.000 ofertas laborales, liderando la distribución por regiones - crédito Sena
Bogotá concentrará 8.125 vacantes en la Feria Expo Empleo Egresado Sena, con 57 empresas y salarios de hasta $6 millones - crédito Sena

Oferta nacional, perfiles y ciudades participantes

La feria tendrá alcance nacional, con eventos y actividades simultáneas en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Pereira, Cúcuta, Villavicencio, Leticia, Neiva, Pasto, Santa Marta, Montería, Riohacha, entre otras.

En cada sede regional, empresas de diversos sectores económicos ofrecerán empleos para perfiles que van desde operarios, técnicos y tecnólogos hasta profesionales en áreas administrativas, logísticas, comerciales, de salud, industria, servicios, agroindustria, construcción, tecnología e ingeniería.

Por ejemplo:

  • En Medellín, los interesados podrán optar a 3.100 vacantes en áreas de salud, servicios, comercio, industria y tecnología.
  • En Barranquilla habrá 913 vacantes para cargos administrativos, logísticos, de ventas y tecnología.
  • En Cartagena, la oferta supera las 238 vacantes en producción, administración, ventas y servicios.
  • Otras regiones como Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda y Santander también participarán activamente, sumando a la bolsa nacional de empleo y formación.

Paralelamente a la socialización de vacantes, la Expo Empleo Egresado Sena ofrecerá talleres de orientación ocupacional y espacios de acompañamiento para fortalecer el perfil profesional de los asistentes. La programación incluye sesiones sobre cómo acceder a los programas de formación del Sena, recomendaciones para elaborar una hoja de vida efectiva, consejos para entrevistas laborales exitosas, inducción al aplicativo web de la Agencia Pública de Empleo, sensibilización para el emprendimiento y socialización de vacantes por región.

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
La oferta de empleo del Sena incluye cargos como auxiliares administrativos, asesores comerciales, técnicos de mantenimiento industrial, operarios logísticos y asistentes bilingües - crédito Sena

“La Feria Expo Empleo Egresado Sena representará una oportunidad para que miles de ciudadanos conozcan vacantes disponibles y fortalezcan herramientas clave para su búsqueda laboral. Nuestro propósito será acercar el talento humano a las necesidades del sector productivo”, explicó Jorge Alexander Cañón, coordinador de la Agencia Pública de Empleo Regional Distrito Capital.

La estrategia de la feria busca promover la inclusión social y productiva, garantizando que personas de distintos niveles de formación, edades y trayectorias puedan encontrar opciones de vinculación laboral formal. Se destacan espacios específicos para personas con discapacidad, víctimas del conflicto, egresados de formación técnica y tecnológica, y jóvenes en búsqueda de su primer empleo.

De acuerdo con el Sena, las empresas participantes tendrán la posibilidad de identificar talentos de acuerdo a sus requerimientos, mientras que los buscadores de empleo podrán recibir orientación personalizada y participar en procesos de selección inmediatos.

Más de 3.000 vacantes para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Cortesía Sena.
La Agencia Pública de Empleo ofrecerá talleres sobre hoja de vida, entrevistas laborales, orientación ocupacional y acceso a programas de formación del Sena - crédito Sena

La feria facilitará la conexión entre el talento humano y las empresas, así como el acceso a orientación y formación para mejorar la empleabilidad. Los asistentes podrán conocer cómo acceder a cursos, certificaciones y rutas de emprendimiento, ampliando sus oportunidades de desarrollo profesional y personal.

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