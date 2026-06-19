Triunfo de la Selección Colombia ante Uzbekistán no pasó desapercibido para Gianni Infantino: este fue el mensaje que le envió a la Tricolor

Gianni Infantino felicitó a Colombia por la victoria ante Uzbekistán y destacó la dificultad del partido en un mensaje publicado en Instagram - crédito Chris Torres/EPA/EFE

Colombia y Uzbekistán se robaron la atención en el cierre de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el pasado miércoles 17 de junio.

De un lado, los subcampeones de América hacían su regreso a la Copa del Mundo tras ocho años de ausencia con la expectativa de cumplir un papel destacado. Del otro, los Lobos Blancos hacían su primera aparición en el torneo de selecciones más importante del mundo.

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Ante una Uzbekistán decidida a priorizar el orden defensivo y aprovechar las oportunidades que se le presentaran, Colombia tuvo problemas para encontrar un ritmo de juego adecuado. Con todo, los de Néstor Lorenzo lograron imponerse por 3-1 y transformarse en los líderes del grupo K, aprovechando el empate entre Portugal y República Democrática del Congo horas antes.

Gianni Infantino asistió al partido junto al presidente de la FCF, Ramón Jesurún - crédito @gianni_infantino/Instagram

Nada de esto pasó desapercibido para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El italiano, fiel a su costumbre a lo largo de la competencia, ha estado presente en todos los encuentros y a través de sus redes sociales envió un mensaje de felicitación a la Tricolor por su victoria.

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“Felicidades a Colombia por ganar este partido contra Uzbekistán. Partido muy muy duro, pero ganó Colombia. Felicidades”, expresó Infantino en un reel compartido en su cuenta de Instagram. De igual modo, reconoció el esfuerzo de Uzbekistán como selección debutante para hacer frente a la mayor experiencia de los cafeteros en este tipo de torneos.

Por otra parte, Infantino destacó el aforo alcanzado en el Estadio Ciudad de México. “81.000 espectadores y un gran ambiente. Pura emoción, tensión pura”, expresó, describiendo además a la afición colombiana como “un espectáculo”.

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En la grabación, la cara visible de la FIFA también compartió imágenes en los palcos con los directivos de ambas asociaciones, incluido el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

De igual modo, la grabación mostró a Infantino tomándose fotos con algunas figuras que asistieron al partido desde los palcos. Entre las más destacadas se incluyó la presencia del exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el cantante Fonseca.

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El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el cantante Fonseca no perdieron la oportunidad de tomarse foto con el presidente de la FIFA - crédito @gianni_infantino/Instagram

El partido en Ciudad de México impuso marca de asistentes en el Mundial 2026 para la fase de grupos

El partido entre Colombia y Uzbekistán llenó el Estadio Ciudad de México y registró 80.824 asistentes en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Además de la victoria, la Tricolor consiguió uno de los partidos con la mayor asistencia de público en lo corrido del campeonato, lograda gracias a los aficionados que se hicieron sentir en las tribunas del Estadio Ciudad de México y que llevaron al mensaje de felicitación por parte de Infantino.

Ya en los días previos se preveía un nivel de convocatoria por el estilo en las tribunas del “coloso de Santa Úrsula”, especialmente luego del banderazo que organizaron los hinchas colombianos en el Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma, a donde acudieron con camisetas, banderas y música para alimentar la previa del partido ante Uzbekistán.

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Según las cifras oficiales, el partido lleno el aforo del estadio, por lo que convocó a 80.824 asistentes, la gran mayoría, cafeteros, dado el color predominante en las graderías del escenario deportivo. Dicha escena ya se vio durante los campeonatos de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde la parcialidad colombiana fue mayoría en muchos de los compromisos.

La convocatoria de hinchas colombianos ya se había anticipado con un banderazo en el Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma antes del partido. Luego del encuentro, miles de hinchas volvieron a congregarse en el emblemático espacio de la capital mexicana - crédito Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

El lleno en Ciudad de México igualó la cantidad de público en la inauguración del Mundial 2026, el pasado 11 de junio, con Shakira a bordo y la victoria de México ante Sudáfrica por 2-0.

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Desde unos días atrás, la prensa uzbeka resaltó la venta de boletería para el compromiso por la expectativa de la Tricolor, las miles de solicitudes en la página oficial de la FIFA para adquirir entradas, y el cariño de muchos hinchas mexicanos por jugadores como Camilo Vargas y Willer Ditta, de la Liga MX.