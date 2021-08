Así se pueden comprar las boletas para asistir al Festival Internacional de Teatro de Cali

Festival de Teatro en Cali

Bajo el lema ‘Renace la escena’, Cali le abrió sus puertas al Festival Internacional de Teatro. Desde el pasado 3 de agosto, hasta el próximo 19 del mismo mes, la capital del Valle vuelve a tener en su tierra diferentes muestras culturales que, además de entretener a sus ciudadanos, le da paso a la tan anhelada reapertura tras meses de cierre y de prohibiciones a causa de la pandemia de coronavirus. El evento, que reúne a talentosos artistas de diferentes partes del mundo, está bajo la organización de la Alcaldía de Cali y de la Secretaría de cultura distrital. La boletería está disponible para la compra en Colboletos.

“Los artistas, sus compañías, los escenarios, el vestuario, el maquillaje, el equipo de producción ¡todos estamos listos! Solo faltas tú para completar el combo perfecto que verá renacer la escena en Cali. ¡Bienvenido!”, se lee en una de las publicaciones de Instagram del Festival. De manera presencial, y bajo las estrictas medidas de bioseguridad que se necesitan para este tipo de eventos en plena pandemia, se espera la presencia de los seguidores del teatro en diferentes salas de la ciudad.

Desde el Teatro Jorge Isaacs, y a través de un video en redes sociales, Susana Uribe Bolaños, directora del Featival, manifestó su positivismo respecto al regreso de este tipo de espectáculos, explicó que se estaban preparando para recibir a todos lo que quisieran asistir pues, como lo recordó, el festival es del público. “Nos alegra poder volver a la presencialidad, a vivir la magia que despierta la relación directa de espectadores y artistas escénicos”, reveló.

El Festival contará con 36 espectáculos, programados en más de 70 funciones, que, explica la organización, “llenarán la ciudad de vida en el amplio espectro de las artes escénicas, con producciones de teatro infantil, teatro contemporáneo, teatro físico y gestual, circo, danza teatro y performance”. Además, quienes decidan asistir también podrán ser testigos de la programación académica del Festival que pretende que se llegue a la reflexión, el diálogo y la exploración respecto al teatro.

Ronald Mayorga

Ronald Mayorga, secretario de Cultura de Cali, y quien hizo parte de la inauguración del evento, precisó que estos 17 días de magia “impulsarán el turismo y la reactivación económica en toda la ‘sucursal del cielo’”. “Este festival es la oportunidad para que nos reencontremos con la cultura y para que nos conectemos con lo que sucede en las tablas y hagamos que esta escena renazca como está renaciendo nuestra ciudad”, expresó Mayorga, también periodista.

La Companhia do Chapitô, de Portugal; el Colectivo Granja de Piratas, de Uruguay; Workcenter of Jersy Grotowsky and Thomas Richards, de Italia; Kamchàtka, de Cataluña España; Cie Andrayas. Objets et Mouvement, de Suiza; Tropa Teatro, de Pereira; Elemental Teatro, de Medellín; Compañía La otra, Teatro de la memoria y La Congregación Teatro de Bogotá hacen parte de la nómina junto a otros 25 grupos de artistas locales.

Para hacer parte del Festival Internacional de Teatro de Cali, la boletería está disponible en la página de Colboletos, además de estar pública la programación de los 17 días del evento, en la página web de ‘Fitcali’.

“Soy la energía que crece antes de salir a escena. La ilusión sentada en las butacas después de que se apaga la luz y se abren imaginarios posibles. El movimiento de las tramoyas, las miradas y los aplausos. Soy miles de mundos, sensaciones y emociones. Esa voz interna que te invita a vivir sin miedo, a salir y a recuperar la vida. La luz que te enciende, la puerta que se abre para que comiencen los encuentros. ¡Soy el renacer de la escena!”, se escucha decir de fondo el video promocional del Festival.





