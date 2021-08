Nia Sierra destapó sus sentimientos y presentó ‘Que el ritmo no pare’, su nueva canción

Estefanía Sierra Martínez, mejor conocida en el mundo de la música como Nia Sierra, presentó a Infobae Colombia ‘Que el ritmo no pare’, su más reciente sencillo para el cual colaboró con Criss y Ronny, un par de cantantes cartageneros.

De acuerdo con Nia, a pesar de que esta canción que invita a la fiesta y diversión, siempre ha buscado conectar con las personas por medio de melodías y letras de composiciones que, en su mayoría, están inspiradas en momentos trascendentales en su vida: algunos llenos de dolor, otros de alegría y otros, como lo retrata ‘Que el ritmo no pare’, que invitan a la superación y el amor propio.

“Es una canción que compuse durante un momento en el cual estaba intentando recuperar mi identidad, después de una estar en un bajón emocional muy fuerte y eso era lo que demostraban mis otros sencillos: ‘Mejor sola’ y ‘Low’”, agregó.

Y es que así como lo explicó esta mujer, cuyo nombre brilló en el Reinado Nacional de Belleza de 2018 como Señorita Caldas, una relación tormentosa fue la causa de estos días difíciles, aunque, de igual manera, resultó ser ‘gasolina’ para una carrera musical que crece imparable , pues algunos detalles al respecto decidió relatarlos en canciones que sus seguidores conocerán próximamente.

“Después de dejar a esa persona me doy cuenta de todo lo que he logrado (...) Y quiero contar mi historia, lo que me sucedió y todo lo que me tuvo que pasar antes para poder decir ahora: ‘Que el ritmo no pare’. Me siento una mujer empoderada, pero se viene una Nia más vulnerable y que va a contar su propia historia, porque la gente necesita mensajes de cómo superarse y de cómo hace para que su propia fragilidad y vulnerabilidad se convierta en fuerza para generar mayor empatía entre las personas”, concluyó Nía Sierra a Infobae Colombia.