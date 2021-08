AC Milan pediría a James Rodríguez firmar una cláusula que le prohíba hablar en medios sin permiso

James Rodríguez tiene contrato con Everton hasta junio de 2022, pero buscaría salir del club antes de que culmine la temporada. Foto: Liverpool Echo

Rafa Benítez le ha dado minutos a James Rodríguez en la pretemporada con Everton y, sin embargo, el mediocampista no continuaría en el club. Haber jugado los últimos partidos tendería que ver con que su agente, Jorge Mendes, pidió a la dirigencia de los blues autorización para ofertarlo, pese a que solo un equipo a demostrado su interés serios en él.

En el VBar de Caracol Radio, el periodista Diego Rueda afirmó que, desde el regreso de Carlo Ancelotti al Real Madrid, Mendes ha estado buscando un club para James Rodríguez, aunque no ha sido tarea fácil. Al parecer, solo el Sevilla se interesó realmente en el cafetero, si bien este dio un ‘No’ rotundo a jugar en él.

“Sevilla lo pidió para tenerlo con Lamela, pero James dijo que no rotundamente. Ahora, el Sevilla le está diciendo que lo van a querer mucho en otra parte”, informó Rueda este 3 de agosto.

El representante de James también lo ofreció a la Roma, Zenit de San Petersburgo, París Saint Germain, Atlético Madrid y Ajax, no obstante, ninguno dio indicios de contar con él. Ni siquiera el conjunto colchonero, que a mediados de 2019 buscó ficharlo, le dio importancia a los ofrecimientos de Mendes.

A la lista también se suma el AC Milan, la escuadra con la que más se ha relacionado a Rodríguez Rubio, debido a que podría suplir la posición que dejó el turco Hakan Calhanoglu. Lo cierto es que el interés de que el cucuteño juegue en Italia sería más de Mendes que de la dirigencia del rossoneri.

James Rodríguez en el partido frente a los Pumas de México por la Florida Cup 2021 - Foto: Twitter @EvertonESP

“Milan entró a la puja, pero es más Mendes el que lo quiere ubicar como sea y que pueden sacar el mejor provecho. El tema es que, si es por Milan, no lo llevan, pero la relación Mendes puede ayudarle”, agregó Rueda.

La cláusula que pediría el AC Milan

El periodista también dio a conocer que de llegar a fichar por el AC Milan, el club italiano agregaría una curiosa cláusula en el contrato para ejercer control cuando James dé declaraciones a los medios de comunicación, con el fin de evitar que salga con comentarios desatinados, como cuando aseguró que la desconvocatoria de la selección Colombia era una falta de respeto contra él.

“Milan no quiere pagar las 200 mil libras que está ganando en este momento en el Everton, ahí está frenado con ellos. Pedirían que James firme una cláusula para controlarlo de que hable en medios y plataformas sin autorización del equipo”, agregó Rueda.

Por el momento, lo que se conoce es que Mendes “pidió al Everton que juegue todos los partidos de pretemporada para tener más campos de negociación”.

El guiño de James al club italiano

Aunque James Rodríguez es de pocas palabras en los medios de comunicación, donde suele hablar sobre su realidad futbolística es en el canal Twitch. Así lo hizo lo hizo el pasado 30 de julio, cuando hizo referencia a su continuidad en Everton y la posibilidad de llegar al Milan.

“Me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé la verdad, es un tema bastante complicado y tampoco quiero decir que no, porque no sé qué va a pasar, vamos a ver. En el fútbol y en la vida no sabemos nada, solo sé que estoy entrenando fuerte y preparándome para mí y eso es lo más importante”, afirmó.

Sobre el país al que le gustaría llegar, agregó: “Me falta Italia, pero donde me quieran, sería una opción, pero no sé si a futuro pueda estar. Ya jugué en España, Alemania, Portugal, Francia e Inglaterra”.

