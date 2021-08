En dólares, La Liendra reveló cuánto pagó por su PH en el Poblado

Foto tomada de @la_liendra

Con lágrimas y nervios, Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, reveló a sus seguidores el pasado 26 de julio que había logrado cumplir uno de sus sueños y propósitos económicos: comprar un pent-house (PH) en el Poblado, una de las zonas más reconocidas para vivir en Medellín.

Al contarle a sus seguidores su logro personal, La Liendra afirmó que era un apartamento costoso, pero que aún así se lo había propuesto como meta pese a que llegó a la capital antioqueña sin los recursos que tiene ahora, después de haber adquirido la finca donde instaló a su familia.

Además, señaló que trabajó y ahorró durante esos ocho meses desde su llegada a Medellín para poder comprar el PH en El Poblado que le permitió cumplir uno de sus sueños.

La curiosidad de los seguidores no se detuvo allí y este fin de semana, a través de la dinámica de preguntas, una persona decidió zanjar la duda y preguntarle directamente cuánto había invertido en ese nuevo hogar, que aún no ha mostrado a través de las redes sociales.

Sin embargo, Mauricio Gómez no fue claro en la respuesta. “Les voy a dar un aproximado, no les voy a dar la cifra como es”, afirmó el influenciador, quien además entregó el monto en dólares y le pidió a los seguidores que se encargaran de hacer la conversión a pesos.

“Yo lo compré en dólares, entonces ustedes hagan el cambio... pero me costó un total, aproximadamente, de 500 mil dólares, porque es grande, en un buen lugar y es el apartamento de mis sueños”, afirmó La Liendra en respuesta a la pregunta de un seguidor.

Si el mismo día del anuncio, el influenciador hizo la transferencia del dinero correspondiente, fue durante la semana del precio más alto del dólar en el mes de julio y de los corrido del año, que rondaba para esos días entre los 3.800 y 3.900 pesos, lo que indicaría que el valor del PH de La Liendra estuvo cerca de los 2.000 millones de pesos.

En ese sector de Medellín, que corresponde a la comuna 14 de la ciudad, ubicada al oriente, se pueden ubicar apartamentos desde los 600 millones de pesos, mientras que los tipo pent-house, como el que adquirió el influenciador, se ubican entre los 1.000 millones, hasta alcanzar los 5.000 millones, como los nuevos proyectos de vivienda estrato 6 que se adelantan en la zona.

Así contó La Liendra la adquisición de su PH en El Poblado

“Me siento muy orgulloso (…) hace ocho meses llegué a Medellín pelado, sin un solo peso; todos los ahorros de mi vida me los había gastado en una finca que mi familia tuviera donde estar, y un lugar decente donde los pudiera ver felices. Llegué acá a Medellín sin un solo peso pero con sueños grandes”, contando además cómo fue el proceso para comprar el apartamento que quería desde hace mucho tiempo.

“Quería comprarme un apartamento acá pero el que quería era demasiado caro, valía mucho, hasta mi mente dijo ‘no, para eso no te alcanza, te vas a demorar años’; sin embargo, no me rendí señores, y tuve el apartamento en mi mente por muy caro que fuera. Trabajé y hoy me compré el apartamento de mis sueños, ¡Gracias Dios!”, dijo con emoción.

Manifestó que el dinero invertido en el inmueble fue fruto de su trabajo y del ahorro que mantuvo. “Hasta el último peso lo guardaba y hoy me compré mi ph en el poblado”. También recordó cómo eran sus jornadas laborales antes de ser uno de los creadores de contenido más reconocidos del país.

“Hace tres años no tenía un culo, estaba en una finca trabajando de cuatro de la mañana a nueve de la noche y ganándome 20 mil pesos todos los días, pidiéndole comida a mis tías, y hoy en día como estoy”, expresando además que se siente muy orgulloso de sí mismo.

En términos de millonarios gastos, recientemente La Liendra subió un nuevo video que grabó durante su viaje a Dubái con Dani Duke, su pareja, en el que también se dio un lujoso gusto: alquiló un Lamborghini EVO Spyder, un vehículo de 610 caballos de potencia, que alcanza 324 kilómetros de velocidad y llega a los 100 kilómetros por hora en solo 3,5 segundos.

Según dijo, alquilarlo le costó 1.100 dólares, que corresponde a poco más de cuatro millones de pesos colombianos. Ese fue uno de los lujos que se permitió durante el viaje a Dubái del que aún parece tener material por compartir con sus seguidores.

SEGUIR LEYENDO: