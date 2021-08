Alejandra Azcárate le respondió a Nicolás Arrieta su comentario sobre avionetas

Tras las críticas que hizo Nicolás Arrieta al video en el cual Alejandra Azcárate dice que recorrió “los sótanos del infierno” –a raíz de la polémica que protagonizó junto a su esposo por la avioneta de su empresa que fue hallada repleta de cocaína en Providencia–, se conoció la respuesta que la comediante hizo a uno de tantos comentarios.

Fue el mismo joven youtuber quien compartió la captura de pantalla en la cual se pueden leer los comentarios que ambos cruzaron en Twitter , luego de que él le preguntará (sarcásticamente) si la empresa de Miguel Jaramillo (esposo de la actriz) todavía estaba prestando servicio para el alquiler de avionetas, pues la justificación que entregaron en su momento fue que la aeronave había sido alquilada con fines humanitarios.

“Hola Nicolás. No te conozco, pero de corazón deseo que jamás en la vida tengas que pasar por un momento de dolor, de injusticia, de enfermedad, ni de daño a tu familia que es lo más sagrado. Dios te bendiga”, contestó la presentadora.

De igual manera, quedó en evidencia que ya habían tenido la oportunidad de escribirse, aunque no queda claro el motivo.

Por supuesto, no es la primera vez en la cual Nicolás Arrieta publica contenidos haciendo referencia al tema de ‘La Azcárate’, pues horas atrás colgó una serie de videos a sus historias de Instagram a través de los cuales se despachó en contra de Alejandro Riaño por su defensa a quien, dice el comediante, considera como una de sus más grandes amigas.

Y es que para el youtuber e influenciador resulta ilógico que el bogotano se dedique a criticar la corrupción entre políticos colombianos con su personaje ‘Juanpis González’, mientras ampara con el beneficio de la duda y el silencio a sus más cercanos.

Nicolás Arrieta también comentó que Alejandro Riaño no es muy diferente a ‘Juanpis González’ y, de hecho, asegura que el ser tan similares le ha permitido basar el personaje en su propia vida y experiencia.

“Siganle creyendo a ese man porque se burla de la ‘gente de bien’, cuando él mismo es ‘gente de bien’ y ahí lo pueden ver (...) Ahí está su ‘Juanpis González’, el man que va al paro con una bandera y alquila un bus... ahí lo tienen, ese no es un personaje, es él mismo”, añadió.

Por último, el popular creador de contenido para Youtube se refirió a Alejandra Azcárate como “la comediante más uribista y con los comentarios más asquerosos”, pues hace referencia a viejos chistes con los cuales la actriz se burlaba de personas por sus problemas personales, amorosos e inclusive de salud.

En la misma grabación con la cual reapareció después de dos meses, la también actriz y empresaria advirtió que tiene un equipo jurídico trabajando sin descanso para lograr desmentir todo lo que se dijo en su contra.

“Decidí buscar a un abogado experto en estos temas para que me asesorara. Él es mi representante y he tomado la decisión de tomar las acciones legales que competen. No solamente por injuria y calumnia, porque ya está comprobado que rectifican en letra de mosco, sino porque La Azcárate, Azcárate y todas sus derivaciones son una marca registrada, marca sobre la cual se han generado daños y perjuicios fácilmente cuantificables”, concluyó Azcárate.