El guiño de James Rodríguez al Milan: "Me falta jugar en Italia"

La situación actual del colombiano James Rodríguez en Inglaterra es complicada, si bien ha estado trabajando para iniciar la temporada de Premier League con el Everton, el técnico del cuadro azul, Rafael Benítez, le ha manifestado que no contará con él. Ahora, los rumores de su salida han crecido, aunque no hay una opción real de su posible nuevo rumbo.

Y es que todo ha empezado a tomar fuerza en las últimas horas cuando durante una transmisión en vivo hecha en su canal de Twitch, allí el jugador cafetero tocó el tema de la incertidumbre que rodea a su futuro deportivo por estos días. En medio de la conversación con sus seguidores, el cucuteño admitió que ni siquiera él sabe con qué equipo va a jugar la próxima temporada, eso sí, dejó claro que estará donde lo quieran.

Desde que inició el verano, el Milan de Italia ha sido una de las escuadras que sonaron como posible destino del colombiano. Los rumores se fueron volviendo más grandes con la partida de Carlo Ancelotti hacia el Real Madrid y el hecho de que el club italiano buscara remplazo para el mediocampista Hakan Calhanoglu.

En las palabras del jugador, quien tampoco participó con la selección Colombia en la pasada Copa América, dijo: “me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé la verdad, es un tema bastante complicado y tampoco quiero decir que no, porque no sé qué va a pasar, vamos a ver. En el fútbol y en la vida no sabemos nada, solo sé que estoy entrenando fuerte y preparándome para mí y eso es lo más importante”.

Las declaraciones llegan a pesar de la buena presentación ofrecida por el zaguero en su más reciente salida con el Everton de Inglaterra, el pasado 28 de julio. Se trata del encuentro que tuvo esa escuadra con los Pumas de México por la Florida Cup, en el que ingresó desde el minuto 46, convirtiéndose en una de las figuras instrumentales para mantener la victoria 1 - 0, conseguida desde el minuto 19.

No obstante, James hizo un comentario que abrió las especulaciones sobre sus deseos personales de ir a un equipo en especial, pues los ‘rossoneros’ serían una buena opción teniendo en cuenta que el conjunto italiano que regresa a la Champions League.

“Me falta Italia, pero donde me quieran, sería una opción, pero no sé si a futuro pueda estar. Ya jugué en España, Alemania, Portugal, Francia e Inglaterra”, afirmó haciendo referencia a la posibilidad de llegar al Calcio.

De esta manera, se siguen confirmando los comentarios que vienen rondando desde hace por lo menos un mes y que indican que el nuevo entrenador de los tofees, el español Rafa Benitez, no cuenta con Rodríguez dentro de su planteamiento para la siguiente temporada del fútbol inglés.

Estos se han fortalecido en los últimos días, luego de que el periodista español Edu Aguirre, quien mantiene una relación cercana con el centrocampista colombiano y su representante, Jorge Mendes, asegurara que, “en el comienzo de la pretemporada, Benítez le dijo a James ‘No cuento contigo, conmigo no vas a jugar’. Por lo pronto, James está buscando una salida del Everton’”.

Para sumar, está el hecho de que desde el pasado 22 de julio se sabe que la dirigencia del club de Liverpool le avisara al cafetero que tiene vía libre para irse a otro equipo, en el caso de recibir una oferta adecuada. Después de todo, los azules cuentan desde esa misma semana con los servicios de Andros Townsend, quien, además de ser zurdo, juega de extremo, como lo hizo James la temporada pasada; y de Demarai Gray, también extremo.

De ahí que Rodríguez haya asegurado durante su transmisión que, “¿Dónde voy a ir? A donde me quieran. Uno tiene que estar a donde lo quieran a uno, sino bien pueda irse. Eso es muy importante”. En la misma, también se refirió a la posibilidad de regresar al Real Madrid, de la mano de Carlo Ancelotti, el entrenador que conoció justamente en el equipo merengue y que lo llevó tanto al Bayer de Múnich como al propio Everton: “No creo, es un ciclo cerrado que no se va a volver a repetir”, dijo.

