Critican al presidente Duque por participar en evento privado de condecoración en Santa Marta

El presidente Iván Duque estuvo en un evento privado en Santa Marta en donde otorgó una Gran Cruz de Boyacá a Sergio Díaz Granados.

El pasado 30 de junio se pudo ver a presidente Iván Duque en un evento privado en la hacienda El Mayor de la familia Díaz Granados, ubicada en Santa Marta. En el evento, el mandatario condecoró a Sergio Díaz Granados designado presidente ejecutivo de la CAF con la Gran Cruz de Boyacá.

“Impusimos la Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz de Boyacá a Sergio Diaz Granados, el primer colombiano en la historia que asume como presidente ejecutivo de la CAF. Destacamos así su impecable perfil profesional y personal. Será clave en la reactivación económica de la región”, dijo Duque de acuerdo con El Tiempo.

Así mismo, Duque aprovechó su corta estadía en la capital del Magdalena para rendir un homenaje a Simón Bolívar en el natalicio 238, que se celebró el pasado 24 de julio.

Esta visita generó críticas por parte del gobierno departamental y local -quienes no son de la línea política de los Díaz Granados no del presidente y su partido Centro Democrático- debido a que el mandatario no hizo ningún anuncio sobre la región y menos del cumpleaños 496 de la de Santa Marta.

La primera en criticar esta actitud del mandatario fue la alcaldesa, Virna Johnson, quien recriminó que le mandatario no se refirió a la vacunación o a la inversión que necesita la región con urgencia.

El presidente no visita a Santa Marta para traer noticias que permitan acelerar la vacunación, ni mucho menos a anunciar inversiones por parte del gobierno nacional, pero si a eventos sociales que en nada benefician a los samarios.

El gobernador, Carlos Caicedo, llevó las críticas más allá y dijo que el presidente era “patético” y lo acusó de bloquear al departamento.

El presidente Iván Duque, el mismo que bloquea al Magdalena; viene ahora de forma furtiva y “condecora” a uno de los representantes de las mafias políticas del departamento, en su propia casa. Imposible ser más patético y ofensivo contra el pueblo que ellos mismos empobrecieron.

Además, el presidente estuvo en la Quinta de San Pedro Alejandrino en donde hizo un recorrido con algunos miembros de Díaz Granados. Allí resaltó que la imagen de Simón Bolívar ha sido usada por actores políticos que han desdibujado su trabajo.

Posteriormente el mandatario viajó a Cartagena donde pidió la colaboración de los alcaldes para sacar adelante la primera elección de miembros de los Consejos Municipales de Juventud, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre y que calificó como trascendental para la democracia colombiana.

Los necesitamos a ustedes vigorosos, fuertes, con ganas y comprometidos para sacar adelante esta elección”, expresó el Mandatario en la reunión del consejo ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, en Cartagena, y les expresó a los alcaldes que “la ayuda de ustedes en esto es vital.

Explicó que dicha elección es importante “porque es una forma también de empoderar a los jóvenes” de entre 14 y 28 años, que podrán inscribirse y votar por sus candidatos.

Y agregó que esa elección se convertirá “en la incubadora de nuevos liderazgos” y los jóvenes participarán “en el diseño de las políticas públicas” que los afectan.

“Porque es preferible la propuesta que la protesta cuando se trata de participar en la construcción colectiva de un proyecto de país”, manifestó el jefe de Estado.

En ese sentido, reclamó a los alcaldes invitar a los jóvenes que están en los partidos, en las plataformas juveniles y en la Acción Comunal “para que participen activamente”.

“Será el mecanismo más efectivo para legitimar la ciudadanía juvenil de nuestro país, y que sea esa participación democrática la que empodere a los jóvenes de Colombia”, puntualizó el presidente Duque.

SEGUIR LEYENDO