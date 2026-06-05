Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: Luis Díaz cuesta casi lo mismo que todo el plantel dirigido por Fabio Cannavaro

Luis Díaz es el jugador de la selección Colombia mejor cotizado-crédito Luisa González/REUTERS

El partido entre Colombia y Uzbekistán, programado para el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México, ya acapara la atención de los amantes del fútbol de cara a lo que será el Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

Con Luis Díaz como principal figura, la Tricolor de Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a una de las selecciones revelación de Asia, dirigida por el excampeón del mundo Fabio Cannavaro. El equipo ha consolidado una generación de futbolistas con presencia en Europa, liderada por el defensor del Manchester City Abdukodir Khusanov.

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El delantero del Bayern Múnich y figura de la selección Colombia está tasado en un precio de 70 millones de euros, aproximadamente un precio cercano a los 80 millones de dólares, según la tasa de conversión del 5 de junio de 2026-crédito Transfermarkt

Según la estimación del portal Transfermarkt, actualizada hasta el 27 de mayo de 2026, el valor en el mercado de Luis Díaz llama la atención en el fútbol internacional por una comparación que, aunque sencilla, resulta bastante ilustrativa.

Según la más reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, el atacante colombiano está tasado en 70 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 80 millones de dólares, según la tasa de conversión hasta el 5 de junio de 2026.

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En comparativa con los valores tasados por Transfermarkt de la selección de Uzbekistán, cuyo valor total como selección asciende a 85 millones de euros, es decir, cerca de 97,9 millones de dólares, existiría una diferencia de valores entre ambos de apenas 15 millones de euros (unos USD 17,2 millones).

El futbolista mejor cotizado en el mercado de la selección dirigida por el italiano Fabio Cannavaro, actualizado hasta el 27 de mayo de 2026 es el defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov -crédito Transfermarkt

Estos son los precios de los jugadores de la selección Colombia, según Transfermarkt, al 5 de junio de 2026:

Luis Díaz (Bayern Múnich): 80 millones de dólares Luis Suárez (Sporting Lisboa): 34 millones de dólares Richard Ríos (Sporting Lisboa): 28 millones de dólares Jhon Lucumí (Bolonia): 25 millones de dólares Daniel Muñoz (Crystal Palace): 25 millones de dólares Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis): 20 millones de dólares Davinson Sánchez (Galatasaray): 17,3 millones de dólares Jhon Arias (Fluminense): 16,2 millones de dólares Jorge Carrascal (Flamengo): 14,0 millones de dólares Andrés Gómez (Vasco da Gama): 11,9 millones de dólares Jhon Córdoba (Krasnodar): 10,8 millones de dólares Gustavo Puerta (Hull City): 10,8 millones de dólares Jefferson Lerma (Crystal Palace): 6,5 millones de dólares Jaminton Campaz (Rosario Central): 5,9 millones de dólares Willer Ditta (Cruz Azul): 5,9 millones de dólares Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense): 5,4 millones de dólares Kevin Castaño (River Plate): 5,4 millones de dólares Yerry Mina (Cagliari): 2,7 millones de dólares Álvaro Montero (Vélez Sarsfield): 2,7 millones de dólares Juan Fernando Quintero (River Plate): 1,9 millones de dólares Deiver Machado (Lens): 1,9 millones de dólares James Rodríguez (Minnesota United): 1,6 millones de dólares Johan Mojica (Mallorca): 1,6 millones de dólares Santiago Arias (Independiente): 1,3 millones de dólares Camilo Vargas (Atlas): 486 mil dólares David Ospina (Atlético Nacional): 108 mil dólares

Un solo jugador muy cerca de una selección completa

Uzbekistán afronta el Mundial 2026 con una plantilla cuyo valor total ronda los 85 millones de euros-crédito Maxim Shemetov/REUTERS-Foto de archivo

Aunque la selección uzbeka tiene un valor total mayor, el dato más llamativo es la proporción: Luis Díaz representa aproximadamente el 82 % del valor total del equipo completo de Uzbekistán.

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En otras palabras, por cada 100 euros que vale el plantel asiático, el colombiano concentra 82.

Esto no significa que un jugador valga más que una selección, pero sí refleja cómo el mercado actual del fútbol puede concentrar un valor muy alto en figuras individuales que juegan en la élite europea.

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En medio de esta situación, el jugador más cotizado en el actual mercado de fichajes es el defensor Abdukodir Khusanov, que actualmente está en un precio de 50 millones de euros, un valor que supera los 57 millones de dólares en el mercado.

En segundo lugar, y con una amplia diferencia con Khusanov, están los delanteros del Estambul Başakşehir, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullaev con 7 millones de euros, tasados en dólares con un valor que supera los 8 millones.

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A continuación, así están tazados los jugadores uzbekos al 5 de junio de 2026:

Abdukodir Khusanov (Manchester City de Inglaterra): 57 millones de dólares Eldor Shomudorov (Estambul Başakşehir de Turquía): 8 millones de dólares Abbosbek Fayzullaev (Estambul Başakşehir de Turquía): 8 millones de dólares Aziz Ganiev (Al Bateh de Emiratos Árabes Unidos): 2,16 millones de dólares Oston Urunov: 2,16 millones de dólares Otabek Shukurov: 1,62 millones de dólares Abduvohid Nematov: 1,62 millones de dólares Akmal Mozgovoy: 1,51 millones de dólares Khozhiakbar Alijonov: 1,40 millones de dólares Igor Sergeev: 1,30 millones de dólares Sherzod Nasrullaev: 1,30 millones de dólares Jamshid Iskanderov: 1,08 millones de dólares Jaloliddin Masharipov: 1,08 millones de dólares

Así se jugarán los partidos del grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).