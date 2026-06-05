Colombia

Exhortan a las autoridades del Tolima a activar planes de emergencia por las fiestas de San Juan y San Pedro 2026

Desde la Procuraduría General de la Nación llamaron a todas las instituciones departamentales, encabezadas por la Gobernación del departamento, a garantizar medidas en favor del orden público y gestión del riesgo

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Las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro se realizan en el sur del país, en los departamentos de Tolima y Huila, en el sur del país - crédito Alcaldía de Ibagué
Las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro se realizan en el sur del país, en los departamentos de Tolima y Huila, en el sur del país - crédito Alcaldía de Ibagué

En la jornada del viernes 5 de junio de 2026, desde la Procuraduría General de la Nación se emitió un llamado a las autoridades e instituciones del departamento del Tolima, con el fin de que implementen medidas de emergencia y prevención durante las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro 2026, que se celebrarán del 12 al 29 de junio.

El mensaje fue dirigido a alcaldes municipales, secretarios de Gobierno, Salud, Ambiente y Tránsito, para anticipar y mitigar riesgos asociados a las celebraciones populares en el sur del país.

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Según la comunicación institucional, el llamado resaltó el incremento de riesgos por aglomeraciones en plazas y calles, accidentes de tránsito, incendios forestales y estructurales, emergencias por pólvora, consumo excesivo de alcohol, violencias de género y maltrato animal, situaciones que suelen intensificarse durante la temporada.

Entre los eventos más destacados figuran el Gran Desfile de San Juan, programado para el 24 de junio, y el Desfile Nacional de San Pedro, que tendrá lugar el 29 de junio.
Entre los eventos más destacados figuran el Gran Desfile de San Juan, programado para el 24 de junio, y el Desfile Nacional de San Pedro, que tendrá lugar el 29 de junio.

Desde la Procuraduría se indicó que los municipios del Tolima deberán asegurar el orden público, la gestión del riesgo, la protección de derechos fundamentales, el bienestar animal, la salud pública y la prevención de violencias.

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Pero no solo las entidades departamentales deberán acatar las medidas que esta exhortación implica; los operadores privados y organizadores de los eventos deberán contar con los permisos necesarios, sistemas adecuados de seguridad, planes de movilidad y protocolos de evacuación. También deberán intensificar la inspección de graderías y tarimas, y exigir conceptos de seguridad humana y contra incendios para prevenir incidentes durante las festividades.

En la misiva emitida por el organismo de control también se solicitó a las autoridades locales la actualización de los planes de emergencia y la coordinación con organismos como los bomberos, la Cruz Roja, la Policía y el Ejército.

Dichas solicitudes están asociadas a las estrategias con las cuales las autoridades buscan propiciar festividades sin actividades delictivas. En las celebraciones de 2025, las celebraciones religiosas de mitad de año concluyeron con una reducción notable en los principales delitos, según cifras compartidas por la Gobernación del Tolima.

Fiestas religiosas en el Tolima - San Pedro y San Juan - crédito Procuraduría General de la Nación
Fiestas religiosas en el Tolima - San Pedro y San Juan siguen reportando bajas en actividad delictiva - crédito Procuraduría General de la Nación

El balance final, presentado tras un Consejo de Seguridad, resaltó que el hurto a comercio, residencias, automotores y motocicletas bajó un 100% respecto al año anterior.

De acuerdo con datos comunicados por la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, el despliegue de más de 3.000 uniformados y la vigilancia de la fuerza pública en 16 municipios del departamento respaldaron cerca de 600 eventos. El informe también señaló una disminución del 89% en hurto a personas, 90% en extorsión y 77% en lesiones personales.

Desde la Policía Metropolitana de Ibagué se reportaron resultados favorables en la versión anterior del el Festival Folclórico Colombiano, que es el evento central que se desarrolla en Ibagué en la temporada.

El Pregón Sanjuanero dio inicio el 52° Festival Folclórico Colombiano en Ibagué

Durante la jornada del viernes 5 de junio de 2025, desde la Alcaldía de Ibagué se reportó la apertura de la programación oficial del 52° Festival Folclórico Colombiano con el conocido Pregón Sanjuanero.

Las embajadoras de las comunas y corregimientos comenzaron a recorrer las calles del centro ibaguereño, acompañadas de músicos y comparsas. Este evento es el comienzo de la gran agenda cultural que durante las próximas semanas posicionará a la Capital Musical de Colombia como epicentro de las tradiciones colombianas.

Reinado Nacional del Bambuco
El reinado nacional del Bambuco y el Festival Folclórico Colombiano son las festividades centrales de toda la temporada en los departamentos de Tolima y Huila - crédito Corpo San Pedro

Laura Sofía Cortés, embajadora Municipal de Ibagué, invitó a la ciudadanía a sumarse a la celebración: “¡Llegó el día, mi gente de Ibagué! Hoy arranca con toda el San Juan en nuestra Capital Musical. Así que avísenle a los amigos, traigan a la familia y prepárense para disfrutar. ¡Espero verlos a todos allá para que demostremos por qué mi casa está de fiesta!”.

La programación completa del 52° Festival Folclórico Colombiano está disponible en los canales oficiales de la Alcaldía de Ibagué, donde se pueden consultar fechas, eventos, conciertos y desfiles previstos para la temporada festiva.

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