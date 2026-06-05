La Federación Colombiana de Fútbol presentó su nueva sede deportiva en Cali: estos son los detalles

La sede se ubicará en el Corregimiento El Hormiguero, al sureste de la capital vallecaucana-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Este 5 de junio de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentó el proyecto de una nueva sede de la selección Colombia en Cali sobre un terreno de 68.000 metros cuadrados, un proyecto que ampliaría a tres las casas del combinado nacional en el país y que apunta a concentrar en el Valle del Cauca procesos de entrenamiento, hospedaje, atención médica y recuperación para distintas categorías.

De esta forma, Cali se sumaría a Bogotá y Barranquilla como la tercera ciudad en las cuales la Federación Colombiana de Fútbol tendrían sedes deportivas para los entrenamientos, procesos de microciclos o preparaciones a competencias de todas las selecciones, tanto masculina como femenina.

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La nueva sede de la FCF se ubicará en el suroccidente de Cali-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La futura sede estaría ubicada en El Hormiguero, corregimiento del suroriente de Cali. El complejo incluiría canchas naturales y sintéticas, gimnasio, zona de hospedaje, áreas médicas y espacios de recuperación para que diferentes selecciones nacionales puedan entrenar, concentrarse y completar allí su preparación.

La respuesta central al anuncio es esta: si el proyecto se concreta con las características divulgadas, Cali pasará a integrar la estructura permanente de trabajo de la Selección Colombia junto con las sedes que la FCF ya operan a nivel nacional. Esa ampliación le daría al Valle del Cauca un lugar más fuerte dentro del mapa deportivo de la federación y el fútbol colombiano.

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La nueva sede en Cali se sumaría a las de Bogotá y Barranquilla: estas son las historias

Ramón Jesurún ha sido presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde el 2006, luego de la salida de Luis Bedoya por el escándalo del FIFA Gate - crédito FCF

Es importante recordar que, la sede de Bogotá fue inaugurada en 2013 y cuenta con canchas, hotel, restaurante, sala de prensa, auditorio, servicios médicos, gimnasio y camerinos. La sede de selecciones en Barranquilla fue inaugurada en 2021, también según la federación.

El complejo se desarrollará en un terreno de más de 68.000 metros cuadrados, con canchas de medida reglamentaria FIFA de césped natural y artificial.

La instalación proyectada en Cali no estaría pensada solo para prácticas en cancha. El diseño contempla un centro integral con hospedaje, gimnasio, servicios médicos y zonas de recuperación para selecciones masculinas, femeninas y juveniles.

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Ese alcance permitiría desarrollar microciclos, concentraciones y procesos completos de preparación en una misma ciudad. También ordenaría el trabajo de categorías de formación y de cuerpos técnicos al contar con infraestructura estable destinada al alto rendimiento.

El proyecto fue difundido en video, pero aún no tiene cronograma oficial

El anuncio contó con la presencia de Ramón Jesurún, el alcalde Alejandro Eder y autoridades locales-crédito Luisa González/REUTERS

El anuncio se hizo el 5 de junio de 2026, en el Corregimiento El Hormiguero, vía Cascajal, ubicado en el Suroccidente de Cali, con la presentación del video que muestra imágenes proyectadas del complejo. Hasta ahora no se conoce un comunicado oficial indexado de la Federación Colombiana de Fútbol con el monto de la inversión, la fecha de inicio de obra, el cronograma de construcción o la fecha estimada de entrega.

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La ubicación en El Hormiguero aparece como un dato central del proyecto por el peso histórico del Valle del Cauca en la formación de futbolistas colombianos. Además Cali ofrece un clima distinto al de Bogotá y cercanía con varios municipios futboleros, condiciones que podrían servir para preparar competencias en escenarios diversos.

La iniciativa surge mientras la Tricolor se prepara para competir en el Mundial. De esta forma, la nueva sede en Cali aparece como una apuesta de la federación por fortalecer su infraestructura y ampliar la presencia territorial de la Selección Colombia.

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La obra convertiría a la capital vallecaucana en una nueva base operativa para varios procesos nacionales tanto a nivel juvenil como en la parte del fútbol femenino. Lo que todavía falta es la información oficial sobre inversión, tiempos de ejecución y fecha de entrega por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Así se jugarán los partidos del grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).